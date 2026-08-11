Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Akaryakıt fiyatlarında son dönemin en yüksek tek seferlik artışlarından biri kapıda.

ZAMMIN YÜZDE 75'İ POMPAYA YANSIYACAK

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ürün fiyatlarındaki artışlar nedeniyle akaryakıt sektörü büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Gelişmeleri aktaran Olcay Aydilek'e göre, mevcut şartlar altında benzinde 2 TL, motorinde ise 6,85 TL’lik rekor bir zam gereksinimi oluştu. Ancak 1 Ağustos itibarıyla devreye alınan ve 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak eşel mobil düzenlemesi sayesinde vatandaş bu artışın tamamını hissetmeyecek. Düzenleme kapsamında fiyat artışlarının yüzde 25’lik kısmı ÖTV indirimiyle devlet tarafından karşılanırken, kalan yüzde 75'lik bölüm doğrudan satış fiyatlarına yansıtılacak.

BENZİNE 1,50 LİRA, MOTORİNE 5,13 LİRA ZAM GÖRÜNDÜ

Eşel mobil sisteminin 1 Ekim itibarıyla sona ereceği belirtilirken, mevcut hesaplamalara göre pompaya yansıması beklenen net artış benzinde 1,50 TL, motorinde ise yaklaşık 5,13 TL olacak.

İŞTE ZAM SONRASI 3 BÜYÜKŞEHİRDE OLUŞACAK TABLO

Özellikle motorinde beklenen 5,13 TL'lik devasa artış, büyükşehirlerdeki akaryakıt tabelalarını baştan aşağı değiştirecek. Dağıtım şirketleri ve iller arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı farklılıklar bulunsa da, yeni zamların ardından fiyatların ciddi seviyelere ulaşması bekleniyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 69,92 TL’den 71,42 TL’ye çıkarken, motorinin litresi 80,07 TL’den 85,20 TL’ye yükselecek. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 69,77 TL’den 71,27 TL’ye, motorin 79,93 TL’den 85,06 TL’ye tırmanacak. Başkent Ankara'da sürücüler benzinin litresini 72,39 TL’den, motorinin litresini ise 86,32 TL’den almaya başlayacak. İzmir'deki istasyonlarda da benzer bir tablo yaşanacak ve benzinin litresi 72,67 TL'ye, motorinin litresi ise 86,59 TL'ye ulaşacak.

MOTORİN 90 LİRAYA YAKLAŞACAK

Beklenen bu artışların hayata geçmesiyle birlikte motorin, nakliye ve bayi maliyetlerinin daha yüksek olduğu bazı Anadolu kentlerinde 90 TL sınırına iyice yaklaşmış olacak.

Kaynak: Haberler.com