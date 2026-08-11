Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıtta son dönemin en yüksek artışlarından biri kapıda. Benzinde 2 TL, motorinde 6,85 TL'lik zam gereksinimi oluşurken, eşel mobil sistemi nedeniyle artışın yüzde 75'i pompaya yansıyacak. Buna göre benzine 1,50 TL, motorine yaklaşık 5,13 TL zam beklenirken, motorinin litresi bazı kentlerde 90 TL sınırına yaklaşacak.
- Akaryakıt fiyatlarına benzinde 2 TL, motorinde ise 6,85 TL'lik rekor bir zam gereksinimi oluştu.
- 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar geçerli eşel mobil düzenlemesiyle artışın yüzde 25'i ÖTV indirimiyle devletçe karşılanacak, yüzde 75'i pompaya yansıyacak.
- Zam sonrası pompaya yansıyacak net artış benzinde 1,50 TL, motorinde 5,13 TL olacak; İstanbul'da motorin litresi 85,20 TL'ye, Ankara'da 86,32 TL'ye, İzmir'de 86,59 TL'ye çıkacak.
Akaryakıt fiyatlarında son dönemin en yüksek tek seferlik artışlarından biri kapıda.
ZAMMIN YÜZDE 75'İ POMPAYA YANSIYACAK
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ürün fiyatlarındaki artışlar nedeniyle akaryakıt sektörü büyük bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Gelişmeleri aktaran Olcay Aydilek'e göre, mevcut şartlar altında benzinde 2 TL, motorinde ise 6,85 TL’lik rekor bir zam gereksinimi oluştu. Ancak 1 Ağustos itibarıyla devreye alınan ve 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak eşel mobil düzenlemesi sayesinde vatandaş bu artışın tamamını hissetmeyecek. Düzenleme kapsamında fiyat artışlarının yüzde 25’lik kısmı ÖTV indirimiyle devlet tarafından karşılanırken, kalan yüzde 75'lik bölüm doğrudan satış fiyatlarına yansıtılacak.
BENZİNE 1,50 LİRA, MOTORİNE 5,13 LİRA ZAM GÖRÜNDÜ
Eşel mobil sisteminin 1 Ekim itibarıyla sona ereceği belirtilirken, mevcut hesaplamalara göre pompaya yansıması beklenen net artış benzinde 1,50 TL, motorinde ise yaklaşık 5,13 TL olacak.
İŞTE ZAM SONRASI 3 BÜYÜKŞEHİRDE OLUŞACAK TABLO
Özellikle motorinde beklenen 5,13 TL'lik devasa artış, büyükşehirlerdeki akaryakıt tabelalarını baştan aşağı değiştirecek. Dağıtım şirketleri ve iller arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı farklılıklar bulunsa da, yeni zamların ardından fiyatların ciddi seviyelere ulaşması bekleniyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 69,92 TL’den 71,42 TL’ye çıkarken, motorinin litresi 80,07 TL’den 85,20 TL’ye yükselecek. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzin 69,77 TL’den 71,27 TL’ye, motorin 79,93 TL’den 85,06 TL’ye tırmanacak. Başkent Ankara'da sürücüler benzinin litresini 72,39 TL’den, motorinin litresini ise 86,32 TL’den almaya başlayacak. İzmir'deki istasyonlarda da benzer bir tablo yaşanacak ve benzinin litresi 72,67 TL'ye, motorinin litresi ise 86,59 TL'ye ulaşacak.
MOTORİN 90 LİRAYA YAKLAŞACAK
Beklenen bu artışların hayata geçmesiyle birlikte motorin, nakliye ve bayi maliyetlerinin daha yüksek olduğu bazı Anadolu kentlerinde 90 TL sınırına iyice yaklaşmış olacak.