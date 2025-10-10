Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, Türkiye'nin 2023 yılından bu yana uyguladığı Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuş yasağı oldu.

"BENİM YARIM DA SÜLEYMANİYE'DİR"

Rudaw'ın aktardığına göre; toplantıda Erdoğan, Barzani'ye "Süleymaniye'yi neden bu kadar dert ediyorsun?" diye sordu. Barzani ise, "Ben Kürdistan Bölgesi Başkanıyım, benim yarım da Süleymaniye'dir" yanıtını verdi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Habere göre, Barzani'nin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sırasında Türk Sivil Havacılık Kurumu Başkanı'nı cep telefonuyla arayarak yasağın durumunu sordu. Kurum yetkilisinin, yasağın kısa süre önce yeniden uzatıldığını bildirmesi üzerine Erdoğan, "Peki öyleyse" diyerek uçuş yasağının kaldırılması talimatını verdi.

IKBY'DEN TEŞEKKÜR

IKBY Başkanlığı, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: "Saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ve takdirlerimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu karar, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkilerin bir göstergesidir."

Açıklamada ayrıca, yasağın kaldırılmasının karşılıklı iş birliğini geliştireceği ve Süleymaniye halkının yararına olacağı belirtildi.

THY: UÇUŞLAR YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Süleymaniye uçuşlarının yeniden başlayacağını doğruladı. Üstün, "Bayrak taşıyıcı olarak dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gururla temsil ediyoruz. Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Üstün ayrıca, haftanın 7 günü düzenli seferlerin yapılacağını ve bu hatla Türkiye ile Irak arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların güçleneceğini vurguladı.

UÇUŞLAR NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Türkiye, 2023 baharında Süleymaniye Havalimanı'na uçuş yasağı getirmişti. Gerekçe olarak, terör örgütü PKK'nın bölgede artan etkinliği ve havaalanını kullandığına ilişkin güvenlik kaygıları gösterilmişti.