Çernobil'den bu yana en büyük felaket! Ukrayna baraj patlaması sonrası yaşanan selde 5 kişinin öldüğünü açıkladı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus güçlerinin denetimi altındaki Nova Kakhovka Barajı düzenlenen saldırı sonucu yerle bir olurken, birçok yerleşim yeri sel sularına gömüldü. Çernobil'den bu yana Avrupa'daki en büyük insan yapımı felaket olarak adlandırılan patlama sonrası dünyanın beklediği açıklama Ukrayna cephesinden geldi. Kiev baraj patlaması sonrası yaşanan sel nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

1 yılı aşkın süredir devam eden Rusya- Ukrayna savaşında geçtiğimiz günlerde endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın Herson kentinde bulunan Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka Barajı gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yara aldı. Barajın patlamasıyla tüm bölge sular altında kaldı.

EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılıyor. On binlerce insanın tahliye edildiği bölgeden acı haber geldi. AFP'de yer alan son dakika haberine göre, baraj patlaması sonrası yaşanan sel nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti.

ERDOĞAN'DAN İKİ LİDERE TEKLİF

Barajın yıkılması büyük bir insani felakete yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifi ile Türkiye bir kez daha arabulucu rolünü üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Erdoğan, görüşmede, patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etmişti.

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtmiş, Rusya ise bu iddiayı reddetmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki Nova Kakhovka barajının yıkılmasının Ukrayna tarafından kasıtlı bir sabotaj olduğunu söylemişti.

HERSON'DA SU SEVİYESİ 20 SANTİMETRE DÜŞTÜ

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, selden etkilenen Herson bölgesindeki son durumu değerlendirdi. Su seviyesinde düşme eğiliminin gözlemlendiğini belirten Prokudin, "Suyun gece boyunca 20 santimetre düştüğünü görüyoruz. Sabah itibarıyla bölgede su seviyesi 5,38 metre. Herson şehrinde 5,35 metre seviyesinde bulunuyor" bilgisini paylaştı. Prokudin, bölgedeki 32 yerleşim yerinde 3 bin 624 evin su altında kaldığını, 2 bin 352 kişi ve 550'ye yakın hayvanın tahliye edildiğini anlattı.

"SON BİR GÜNDE BARAJDAKİ SU SEVİYESİ 1 METRE DAHA DÜŞTÜ"

Ukrayna Hidroenerji Santralleri Kuruluşunun (Ukrgidroenergo) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Kakhovka Barajı'ndaki su seviyesinin düşmeye devam ettiği belirtildi. Sabah 08.00 itibarıyla barajın Nikolpol şehri yakınlarındaki su seviyesinin 11,74 metre olduğu kaydedilen açıklamada, "Son bir günde barajdaki su seviyesi 1 metre daha düştü. 6 Haziran sabahından bu yana su 4,7 metre azaldı" ifadesi kullanıldı.