Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

Yalova'da DEAŞ'a düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit olurken, 8'i polis 1'i bekçi 9 kişi yaralandı. 02.00'da başlayan operasyon 09.40 sona ererken, operasyonda 6 terörist öldürüldü.

"SDG KAMPINDAN TÜRKİYE'YE GELDİLER"

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre bu teröristlerin, bir süre önce Suriye'de SDG kontrolündeki El Hol Kampı'ndan Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Gazete, teröristlerin, DEAŞ'ın etkin olduğu yıllarda Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan'daki kamplarda eğitim aldığını öne sürdü.

KAMPTA DEAŞ MENSUPLARI TUTULUYOR

Suriye'nin Haseke bölgesinde yer alan El Hol Kampı, uzun süredir SDG kontrolünde bulunuyor. Başlangıçta Suriye iç savaşında yerinden edilen siviller için kurulan kamp, zaman içinde DEAŞ mensupları ve ailelerinin tutulduğu bir merkeze dönüştü.

10 binden fazla DEAŞ'lının kaldığı kampta, yabancı uyruklu kadın ve çocuklar da yer alıyor. SDG, yıllardır Batı'dan destek almak için "DEAŞ'la mücadele" bahanesi arkasına sığınıyor.

NE OLMUŞTU?

Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Operasyon sırasında polislerimize ateş açıldı. 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" dedi. Operasyon sonrası başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Operasyonda teröristlerin ateş açtığı çatışmada Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yalova İl Jandarma Komutanlığından 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland zırhlı araç sevk edildi.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 5 GÖZALTI VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı. 5 şüphelinin gözaltında olduğunu duyuran Tunç, "Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." dedi.

ERDOĞAN: CANİLERLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Operasyona ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, söz konusu paylaşımların "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında değerlendirildiğini belirterek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.