Natenyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'da ABD Kongresinde konuştu. Netanyahu, Kongre'de senatörler tarafından alkışlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, o görüntüler için, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

MECLİSTE "SAVAŞ SUÇLUSU" PANKARTI AÇTI

Netanyahu konuşurken Filistin kökenli Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, "Savaş suçlusu" pankartını kaldırdı.Bir katılımcının ise İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile anlaşma yapılması çağrısında bulunan "Anlaşmayı şimdi yapın" yazılı sarı bir tişört giydi.

Biden'ın yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olması beklenen Kamala Harris ise Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki oturumuna katılmadı.

"MEDENİYET VE BARBARLIK ARASIDNA YAPILAN SAVAŞ"

Netanyahu, konuşmasının başında Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 39 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği savaşı "medeniyet ve barbarlık" arasında yapılan bir savaş olarak tanımladı. Netanyahu, "Bu, ölümü yüceltenlerle yaşamı kutsayanlar arasındaki çatışmadır. Medeniyet güçlerinin zafer kazanabilmesi için ise ABD ile İsrail'in bir arada durması gerekiyor. Çünkü bir arada durduğumuzda çok basit bir şey oluyor; biz kazanıyoruz ve onlar kaybediyor. Dostlarım, bugün size bir şeyin teminatını vermeye geldim. Kazanacağız" dedi.

Netanyahu, " İsrail, Gazze'ye yerleşmek istemiyor. Gazze'de İsrail'i yok etmeye çalışmayan ve Filistinlilerin başında olduğu sivil bir yönetim olmalı. Gazze'de öngörülebilir bir gelecek için üstün güvenlik kontrolüne ihtiyaç var" diye konuştu.

ABD BAŞKANI BIDEN'A "SİYONİST" TEŞEKKÜRÜ

ABD Başkanı Joe Biden'a İsrailli esirlerin kurtarılması için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Netanyahu, "Başkan Biden ile 40 yıldır tanışıyoruz ve kendisine yarım asırdır İsrail'in dostu olduğu ve kendi ifadeleriyle İrlanda asıllı ABD'li bir siyonist olmaktan gurur duyduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"PROTESTOCULARA "İRAN'IN KULLANIŞLI AHMAKLARI" DİYE HAKARET ETTİ

ABD Kongresi dışında kendisini protesto eden göstericilere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan Netanyahu, "Bildiğimiz kadarıyla, şu anda bu binanın çevresinde devam eden İsrail karşıtı protestoları İran finanse ediyor. Çok sayıda olmasalar da oradalar ve şehir genelinde de varlar. Bu göstericilere bir mesajım var. Eşcinselleri vinçlere asan ve saçlarını örtmedikleri için kadınları öldüren Tahran'daki zalimler sizi övüyor, destekliyor ve finanse ediyorsa, siz resmen İran'ın kullanışlı ahmakları haline gelmişsiniz demektir. Bu protestoculardan bazıları 'Eşcinseller Gazze'yi destekliyor' şeklinde pankartlar taşıyor. Bu tıpkı, 'Tavuklar, KFC'yi destekliyor' şeklinde bir pankart taşınmasına benziyor" dedi.

"ABD'LİLERİN ARKAMIZDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Yemen'deki Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırılara da değinen Netanyahu, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyelerine İsrail'e devam eden destekleri için teşekkür etti. Netanyahu, "Biz tüm cephelerde kendimizi müdafaa ederken, ABD'lilerin arkamızda olduğunu biliyoruz. Bunun için size teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Natenyahu'nun ABD'li senatörler tarafından ayakta alkışlanmasına ilk tepki de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak "ayakta alkışlayan" topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size…" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.