BBC ortaya çıkardı: Londra'da genç kızları cinsel ilişkiye zorlayan çeteler

Uyarı: Cinsel istismara dair betimlemeler içermektedir.

BBC'nin ortaya çıkardığı kanıtlara göre, Londra'da 14 yaşındaki kız çocukları da dahil olmak üzere kadın ve kız çocukları, çeteler tarafından cinsel istismara uğruyor.

Bazıları ödenmemiş uyuşturucu borçlarının "bedeli" olarak birçok erkek tarafından tecavüze uğradıklarını söylüyor.

BBC İngiltere'nin başkenti Londra'da birkaç hafta boyunca çete şiddeti mağduru beş kişi de dahil onlarca insanla görüşme yaptı. Toplanan kanıtlar, kızların erkek grupları tarafından uyuşturucu satmaya, silah ticareti yapmaya ve telefon çalmaya nasıl sürüklendiğini de gösteriyor.

Londra'da bir polis memuru, genç kızların ve kadınların çetelerin "en alt kademesinde" yer aldığını ve kandırılıp istismar edildiklerini söyledi.

Çocuk istismarı çetelerine dair ilgi daha çok İngiltere'nin kuzeyine odaklanmış durumda.

Geçen yıl hükümet tarafından görevlendirilen bir raporda üç bölgede, Manchester, Güney Yorkshire ve Batı Yorkshire'da çocuk cinsel istismarı şüphelileri arasında Asya kökenli erkeklerin sayısının diğerlerine oranla çok yüksek olduğunun kanıtlarla belirlendiği yazıyor.

BBC araştırması, Londra'da daha karmaşık bir tablo olduğunu ortaya koyuyor.

Beyazlar da dahil olmak üzere çeşitli etnik kökenlerden çeteler başkentte yaygın olarak faaliyet gösteriyor ve sıklıkla genç kadınları istismar ediyor.

Geçtiğimiz yıl Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Rotherham ve diğer kasabalarda görülen türden çocuk istismarı çetelerinin başkentte faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir "belirti" olmadığını söylemişti.

Ancak Sir Sadiq'in bir sözcüsü yakın zamanda BBC'ye yaptığı açıklamada, belediye başkanının "başkentteki tüm çocuk cinsel istismarı ve çeteleriyle mücadele etmek için polisin elinden gelen her şeyi yapmasını desteklediğini" söyledi.

'Kendimi kurban olarak görmedim'

İsmini haberde Kelly olarak değiştirdiğimiz bir kadın, başkentte üç beyaz erkek tarafından kandırıldığını söyledi.

Başlangıçta uyuşturucu satmaya zorlandığını, ancak daha sonra istismarın daha da kötüleştiğini belirtti.

"Param yoktu, kendimi ihmal edilmiş hissediyordum ve bir şeyin parçası olma fırsatı gördüm, bu yüzden bazı kötü bağlantılar kurdum ve kısa süre sonra sokaklarda uyuşturucu satmaya başladım. Ama bu, borçlu olduğumuz insanları yanımızda tutmak için veya [onları benden ve çeteden uyuşturucu almaya teşvik etmek için] cinsel ilişkiye girmeye dönüştü" dedi ve ekledi:

"Kendimi kandırılmış veya istismar edilmiş gibi hissetmedim. Kurban olduğumu düşünmedim. Kullanıldığımı ve manipüle edildiğimi anlamam biraz zaman aldı.

"Bir süreliğine hayatıma bir amaç kattı ve kendimi gerekli hissettim.

"Evde böyle hissetmiyordum. Yalnız ve sıkılmış olduğum için bir şeyler arıyordum."

Londra'nın güneyindeki Lambeth ve Southwark bölgelerindeki Metropolitan Polis çocuk istismarı ekibinin başındaki Başkomiser John Knox, çetelerin içindeki kızların "cinselliğe hayır diyemediklerini" söyledi.

"O çete dünyasında kızlar en alt kademede yer alıyor ve kendilerine söylenenleri yapmak zorundalar. Bu, cinsel ilişkiyi de kapsıyor."

Çetelerin kızları "çoğunlukla ve öncelikle cinsel amaçlı" istismar etmediğini söyledi.

"Kızlar her şey için, cinsellik de olmak üzere, kandırılıyor ve istismar ediliyor" dedi.

Knox, kendi bölgesinde en az 60 çocuğun çeteler tarafından istismar edildiğine inanıyor.

Kızların en gençlerinin 13 yaşında olduğunu söyledi ve "üst sınırı 15" olarak belirtti:

"Gerçek şu ki, eğer bir kız 'hayır' diyemiyorsa, tecavüze uğruyor demektir, biz polis olarak olaya böyle bakıyoruz."

Çete sorunu "çok yüksek seviyede tehdit ve risk"

Londra Belediye Başkanı sözcüsü şunları söyledi:

"Çocukları cinsel amaçlı istismar eden her türlü birey, grup veya çete son derece iğrençtir ve [Sadiq Khan] bu korkunç suçların her bir kurbanı için adalet istiyor.

"Metropolitan Polis Teşkilatı'nın, delillerin gösterdiği yöne doğru ilerlemesi gerektiği konusunda net ve başkentteki tüm çocuk cinsel istismarıyla, özellikle de çocuk istismarı çeteleriyle mücadele etmek ve herkes için daha güvenli bir Londra inşa etmek için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceğinden emin."

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın yardımcı komiseri Kevin Southworth, çocuk istismarı çeteleri sorununun çok yüksek bir öncelik taşıdığını ve bu sorunla mücadele etmek için mümkün olduğunca çok kaynak ayırmaya kararlı olduklarını söyledi:

"Londra'da çocuk istismarı çetelerinin riskinin ve yaygınlığının son derece farkındayız.

"Çocukları suç amaçlı veya cinsel istismar için yetiştiren çete örneklerini gördük."

Mağdurlarla ilgilenen sosyal hizmet uzmanları BBC'ye, istismara uğrayanların çoğunun parçalanmış ailelerden gelmeleri veya istismar, uyuşturucu veya yoksulluk gibi sorunlu geçmişleri nedeniyle savunmasız olduklarını açıkladılar.

Haberde adını Milly olarak değiştirdiğimiz bir kadın, BBC'ye Londra'daki çocuk istismarı çeteleriyle ilgili deneyiminin uyuşturucu satmakla ilgili olmadığını ve Rotherham, Rochdale ve Oldham gibi kasaba ve şehirlerde yaşananlara benzediğini söyledi:

"15 yaşındaydım. Her gece farklı erkeklerle birlikte oluyordum. Bazen ayda 10 ya da 15 kişiyle.

"Bize sadece içki ve uyuşturucu veriyorlar. Bir bakıyorum, bir tanesiyle yatak odasında oluyorum. Sonra çıkıyorum. Başka biri olabilir. Ondan sonra başka biri olabilir. Bazen sadece bir kişi oluyor, bazen üç kişi. Sonra da öylece gidiyoruz."

Olayın üzerinden birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen, o sırada çok sarhoş olduğu için ayrıntıların çoğunu hatırlayamadığını ekledi:

"İsimlerini gerçekten hatırlamıyorum. Kulağa korkunç geliyor ama sadece Güney Asyalı olduklarını biliyorum.

"Bazen de sadece, 'Ah, sen hoş, genç, beyaz bir kızsın' diyorlardı."

'Onların tek istediği seksti'

Adını Ruth olarak değiştirdiğimiz başka bir kadın, cinsel istismara maruz kaldığını anlattı:

"Onların tek istediği seksti. Ben moralsizdim ve bana pahalı şeyler verdiler, böylece kendimi değerli hissettim ve sonra onlarla yattım. Sanki birden fazla erkek arkadaşım varmış gibi hissettim. Güney Asyalı erkeklerdi. Durumumdan faydalandılar.

"Bu olay Londra'da yaşanıyor."

Konuştuğumuz kadınlar, anlattıkları hikayelerin şehirdeki tüm çocuk istismarı çetesi vakalarının uyuşturucu ticareti ve diğer suçlarla ilgili olmadığını kanıtladığını söylüyor.

Bir avukat, failler hakkında ırksal genellemeler yapılmaması konusunda uyardı.

Çocuk istismarı davalarında uzmanlaşmış Bolt Burdon Kemp'ten Alan Collins, aralarında Londra'daki kadınların da bulunduğu, istismara uğramış birçok mağduru temsil ettiğini söyledi:

"Bence, bu çocuklara ve gençlere cinsel istismarda bulunmaktan hüküm giyen erkeklerin etnik kökenlerinin ulusal düzeyde kayıt altına alınmaması nedeniyle herhangi bir sonuca varmadan önce çok dikkatli olmak gerekiyor."

Konuştuğumuz polis memurları, sosyal hizmet uzmanları ve kurbanlardan bazıları, Londra'da faaliyet gösteren çetelerin çok daha geniş bir etnik yelpazeden geldiği konusunda ısrar ediyor.

Metropolitan Polis Teşkilatı'nın yardımcı komiseri Southworth, "Elimizdeki raporlara göre, şüphelilerimiz arasında belirli bir etnik köken veya milliyete mensup kişilerin orantısız bir şekilde fazla olduğunu görmüyoruz. Şüphelilerimiz, Londra gibi çok uluslu bir şehirde beklendiği gibi, Londra'nın tüm farklı topluluklarını kapsıyor" dedi.

Londra'da görüştüğümüz mağdurlardan biri, yaşadığı deneyimin "farklı ırklardan, yaşlardan ve dinlerden" erkekleri kapsadığını söyledi.

Metropolitan Polis Teşkilatı'na her yıl yaklaşık 2.000 çocuk istismarı vakası bildiriliyor.

Bunlar, çocuk cinsel istismarı, çocuk suç amaçlı istismarı veya her iki zarar türünün de mevcut olduğu vakalarla ilgili.

Metropolitan Polis Teşkilatı, grup halinde gerçekleşen çocuk cinsel istismarı vakalarına ilişkin ulusal bir incelemenin ardından, en az 1.200 çocuk cinsel istismarı vakasını yeniden değerlendirildiğini duyurmuştu.

Bağımsız soruşturma

Barones Casey tarafından geçen yaz yayımlanan bir raporda da, Metropolitan Polis Teşkilatı'nın çocuk istismarı kayıtlarını tutma biçiminde bir tutarsızlık olduğu tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, grup halinde işlenen suçların tespit ve soruşturulmasında önemli gelişmeler kaydedildiğini, bu gelişmeler arasında 23.000 saha görevlisine verilen eğitim ve çocuk istismarı ekiplerinin genişletilmesinin de yer aldığını belirtti.

Barones Longfield CBE başkanlığında, çocuk istismarı çeteleriyle ilgili bağımsız bir soruşturmanın yılın ilerleyen aylarında başlaması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, soruşturmanın "delil toplama ve yerel soruşturma yürütme konusunda tam yetkiye sahip olacağını" söyledi.

Daha önce kapatılmış olan çocuk cinsel istismarı davalarının yeniden incelendiğini belirten yetkililer, "Böylece bu suçları işleyen ve cezasız kaldıklarını düşünen canilerin saklanacak hiçbir yeri kalmayacak" dedi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.