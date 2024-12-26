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Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

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Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir haber yayımlayan Euronews, uçağın Rus karadan havaya füzesi nedeniyle düştüğünü belirtti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağı çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Faciada 38 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

"UÇAĞI RUS FÜZESİ DÜŞÜRDÜ" İDDİASI

Olayla ilgili spekülasyonlar ortaya atılmaya devam ederken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. AZAL uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü. Euronews'e konuşan Azerbaycan hükümet kaynakları, kazaya karadan havaya bir Rus füzesinin neden olduğunu doğruladı. Kaynaklara göre füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi ve uçuşun ortasında uçağın yanında patlayan şarapnel yolcuları ve kabin ekibini vurdu.

Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

"UÇAĞIN İNMESİNE İZİN VERİLMEDİ"

Hükümet kaynaklarının iddiasına göre pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmedi. Bölgedeki kuleler, uçağın Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasını emretti. Verilere göre, uçağın GPS navigasyon sistemleri deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkışmıştı.

"PATLAMANIN ARDINDAN CİSİM İSABET ETTİ"

Euronews kazadan önce yaşandığı iddia edilenlerle ilgili de çarpıcı bilgiler paylaştı. Buna göre uçak Grozni'ye yaklaşırken yolcular bir patlama sesi duydu. Ardından uçağa şarapnel parçası gibi görünen bir cisim isabet ederek gövdeye zarar verdi. Tüm bunları kazadan sağ kurtulan yolcular anlattı.

Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

UKRAYNA'NIN DA İDDİASI AYNI

Öte yandan Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Havayollarına ait Embraer 190 tipi uçağın bugün Bakü-Grozni seferini yaparken düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı: "Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."

Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

KAZAKİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASI

AZAL'ın Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. AZAL, uçakta 5'i mürettebat, 62'si yolcu 67 kişinin bulunduğunu açıkladı. Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını bildirdi. Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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