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Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

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Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
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Mersin Tarsus'ta bir güzellik merkezinde botoks yaptıran ikisi kardeş 3 kadın, solunum ve konuşma güçlüğü gibi şikayetlerle hastanelik oldu. Kadınlar Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı; birinin sağ göz kapağında 15 gün sonra düşme olduğu belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran ikisi kardeş 3 kadın, çeşitli sağlık sorunları yaşayarak hastanelik oldu. Kadınlardan Cemile Ateş, solunum, konuşma ve yutkunma güçlüğü yaşadığını belirterek, "Sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi" dedi.

İddiaya göre, Cemile Ateş (42), kız kardeşi Tuğba Ç. (40) ve arkadaşları H.A. (36), Tarsus'taki bir güzellik merkezine botoks yaptırmak için gitti. Burada uygulama yaptıran 3 kadında bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları ortaya çıktı. Kadınların solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü, görme bozukluğu ve çift görme gibi şikayetler yaşadığı iddia edildi. Cemile Ateş'in ise uygulamadan yaklaşık 15 gün sonra sağ göz kapağında düşme meydana geldiği belirtildi.

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın, daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi"

Yaşadıklarını anlatan Cemile Ateş, "Tarsus'ta bir güzellik merkezinde migrene iyi gelecek diye kız kardeşim ve arkadaşımla botoks uygulaması yaptırdık. Fakat yaptırdıktan 15'inci günün sonunda sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi. Solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü yaşamaya başladım. Kız kardeşimde de görme bozukluğu, çift görme meydana geldi. Yoğun bakımda da birçok hasta var bu şikayetten dolayı. Yapan hanımefendiyle de bir türlü irtibata geçemiyoruz, bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Ben bu konuda şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Diğer hastalarda da benzer şikayetler var"

Aynı yerde botoks yaptıran başka kişilerin de benzer sağlık sorunları yaşadığını ileri süren Ateş, "Aynı yerde diğer hastalarda da benzer şikayetler var. Görme bozukluğu, solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü" diye konuştu.

Ateş, jandarmadaki ifadesinde, sorumlulardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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