İstanbul'un yanı başında kar sürprizi

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞDI

Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde gece saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte çevrede ince bir beyaz örtü oluştu.

Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE ERİDİ

Gece boyunca hafif şekilde etkisini gösteren kar, sabah saatlerinde hava sıcaklığının yükselmesiyle eridi.

Kaynak: AA