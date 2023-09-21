Azerbaycan'daki kritik zirve sonrası Erivan karıştı: Canlı yayında milletvekiline yumruk attılar

Karabağ'da antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan ordusunun, bir gün içinde bölgedeki Ermeni silahlı gruplarını etkisiz hale getirmesi Ermenistan'ı karıştırdı. Başkent Erivan'da toplanan öfkeleri gruplar, Paşinyan hükümeti aleyhine sloganlar attı.

Başkentte polisin güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkardığı bilinirken, protestocularla polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Rus Büyükelçiliği önünde toplanan öfkeli Ermeniler, Moskova yönetiminin Ermenistan'a yardım etmemesini protesto etti. Çift pasaporta sahip bazı Ermeniler ise büyükelçilik önünde Rus pasaportlarını yırttı.

KAMERALAR ÖNÜNDEN MİLLETVEKİLİNE YUMRUK ATTI

Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme milletvekilleri Hovik Aghazaryan ve Hakob Aslanyan'la asker aileleri arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü. Yerel basına yansıyan görüntülerde siyasetçilerden birine kameralar önünde yumruk atıldığı görüldü.

YEVLAV KENTİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında entegrasyon sürecinin ele alındığı görüşme sona erdi. Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılan görüşmeye, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katıldı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer aldı. Karabağ'daki Ermeni nüfusun Azerbaycan'a entegrasyonu konularının müzakere edildiği görüşmenin ayrıntıları hususunda henüz açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.