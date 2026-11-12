Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

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Avrupa ekonomisinde yüksek faiz baskısı, zayıflayan iç talep ve küresel ticarette artan belirsizlikler, şirketleri maliyetlerini azaltmaya yöneltiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu korumacı gümrük tarifeleri, Çinli üreticilerin küresel pazarlardaki rekabet gücü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkileri, Avrupa şirketlerinin üzerindeki baskıyı artırıyor.

Küresel rekabette ayakta kalmaya çalışan şirketler, üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla yeniden yapılanma programlarını hızlandırırken binlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

OTOMOTİV DEVLERİ BİNLERCE ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Avrupa'daki istihdam daralmasının en belirgin yaşandığı sektörlerin başında otomotiv geliyor. Elektrikli araç dönüşümündeki yavaşlama ve artan üretim maliyetleri nedeniyle Alman otomotiv devi Volkswagen, 2030 yılına kadar 100 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch ise 13 bini aşkın çalışanı kapsayan istihdam azaltımı planını duyurdu.

Alman otomotiv tedarikçisi ZF Friedrichshafen 14 bine kadar, Thyssenkrupp ise 11 bin kişilik istihdam azaltımı planlarken Schaeffler de Avrupa genelinde 3 bin 460 kişinin işine son verileceğini açıkladı.

Fransız otomobil üreticisi Renault ise küresel mühendislik kadrosunu iki yıl içerisinde yüzde 15 ila yüzde 20 azaltarak 2 bin 400 çalışanıyla yollarını ayıracağını bildirdi. Şirket, operasyonlarında Çinli üreticilerin düşük maliyetli üretim modellerini örnek almayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA BİNLERCE ÇALIŞANIN İŞİNİ ETKİLİYOR

Avrupa'daki işten çıkarma kararlarında yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin etkisi giderek artıyor. Şirketler, özellikle giriş seviyesindeki pozisyonlar ile idari ve operasyonel görevlerde yapay zeka destekli sistemlere geçerek personel maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

Bankacılık sektöründe bu dönüşümün dikkat çeken örneklerinden biri Standard Chartered oldu. İngiliz banka, yapay zeka ve otomasyona geçiş kapsamında küresel operasyonlarında 7 bin pozisyonu sonlandıracağını açıkladı.

Barclays de yapay zeka sistemlerinin kullanımını artırarak operasyon ve arka ofis süreçlerinde dünya genelinde 5 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Almanya merkezli sigorta grubu Allianz Partners ise yapay zeka ve otomasyon sistemlerine geçiş nedeniyle 1800 çalışanı etkileyecek bir küçülme programı duyurdu.

TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ DE KÜÇÜLÜYOR

Telekomünikasyon sektöründe de dijitalleşme ve otomasyon gerekçesiyle işten çıkarma kararları alındı. Almanya'nın önde gelen operatörlerinden O2 Telefonica, 1100 çalışanının işine son vereceğini ve 60 mağazasını kapatacağını duyurdu. Şirketin yapısal dönüşümünün toplam 1400 pozisyonu etkilemesi bekleniyor.

Vodafone ise küresel yeniden yapılanma programı kapsamında Avrupa operasyonları dahil 1200 çalışanıyla yollarını ayıracağını bildirdi. Şirket ayrıca Almanya'da gelecek iki yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 300 kişinin işine son vermeyi planlıyor.

HAVACILIKTAN GIDA SEKTÖRÜNE KADAR YAYILDI

İşten çıkarma dalgası yalnızca sanayi ve teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmadı. Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn 30 bin kişilik istihdam azaltımı planlarken İsviçre merkezli lojistik şirketi Kuehne+Nagel dünya genelinde 2 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

İngiliz gıda ve konaklama şirketi Whitbread 3 bin 800, Fransız yemek hizmetleri şirketi Sodexo ise 1100 çalışanı kapsayan küçülme kararı aldı. Polonya merkezli çevrim içi yemek teslimat platformu Pyszne.pl de 5 bin pozisyonu tasfiye edeceğini bildirdi.

Romanya'da enerji şirketi Complexul Energetic Oltenia 1700, Damen Shipyards Mangalia tersanesi ise 1011 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

SON KARAR KLM'DEN GELDİ

Avrupa'daki işten çıkarma dalgasına son olarak Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM katıldı. Şirket, zorlu piyasa koşulları ve artan operasyonel maliyetler nedeniyle 5 Kasım'da ilk etapta 1000 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Avrupa genelinde açıklanan kararlar, şirketlerin yalnızca geçici maliyet azaltma önlemlerine değil, yapay zeka, otomasyon ve dijitalleşmenin merkezinde olduğu uzun vadeli bir yeniden yapılanma sürecine yöneldiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA