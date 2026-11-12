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Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var

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Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var Haber Videosunu İzle
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde s-70 tipi askeri bir helikopter düştü. Enkaza ulaşıldığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

  • Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.
  • Kaza sonucu helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
  • Bölgede çıkan küçük çaplı yangın itfaiye, 112 ve AFAD ekiplerince söndürüldü; enkaza ulaşılarak arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde helikopter düştü.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevk edilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı ikinci açıklamada kahreden haberi verdi. Bakanlık, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.

S-70 TİPİ HELİKOPTER

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, çift motorlu ve orta sınıf çok maksatlı bir askeri genel maksat helikopteri ailesidir. 1970'lerin sonunda ABD Ordusu'nun ünlü UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) platformu temel alınarak tasarlanan S-70 serisi, özellikle uluslararası ihracat pazarları için üretilen modelleri kapsar. Dayanıklı gövde yapısı, balistik korumalı kritik sistemleri ve zorlu arazi ile hava koşullarında yüksek manevra kabiliyeti sunan çift turboşaft motoru sayesinde modern orduların en güvenilir hava platformlarından biri haline gelmiştir.

Askeri harekâtlarda çok yönlü görev profiliyle öne çıkan S-70; taktik personel nakliyesi (tam teçhizatlı 11-14 asker), harici kargo taşıma, tıbbi tahliye (MEDEVAC), arama-kurtarma (SAR) ve komuta-kontrol gibi pek çok kritik rolde kullanılır. Deniz kuvvetleri için geliştirilen S-70B Seahawk gibi özelleşmiş varyantları ise denizaltı savunma harbi (ASW) ve su üstü harbi görevlerinde etkin rol oynar. Türkiye dahil dünya genelinde 30'dan fazla ülkenin envanterinde aktif olarak görev yapan platform, Türkiye'de TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen "Genel Maksat Helikopteri Projesi" kapsamında T70 adıyla yerli aviyonik ve sistemlerle donatılarak lisans altında üretilmiştir.

İşte bölgeden ilk görüntüler:

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Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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