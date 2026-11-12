Sergen Yalçın'dan sağ bek kararı hakkında açıklama

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

''KAZANMAK İSTİYORUZ''

Maç hakkında yorum yapan Sergen Yalçın, "Çalışmalar iyi geçti. 2 gün iyi geçti. Bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İlk maçımız, teknik ekip için çok değerli. Bu grupta iyi takımlar var. Bu maç kolay olmayacak. Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. Umarım oyun ve planımız istediğimiz gibi olursa iyi bir sonuç alırız." dedi.

''SAĞ BEK OĞUZ AYDIN OLARAK BAŞLIYOR''

Sağ bekte oynayacak futbolcuyu hakkında soruya yanıt veren Sergen Yalçın, "Sağ bek Oğuz Aydın olarak başlıyor. Barış önde başlıyor. Zeki'de problem var, 25-30 dakika oynayabilir. İnşallah hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

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