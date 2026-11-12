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Sergen Yalçın'dan sağ bek kararı hakkında açıklama

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Sergen Yalçın'dan sağ bek kararı hakkında açıklama Haber Videosunu İzle
Sergen Yalçın'dan sağ bek kararı hakkında açıklama
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika maçı öncesinde ilk 11 tercihlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sağ bekteki kararıyla ilgili de soruya yanıt verdi. İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

''KAZANMAK İSTİYORUZ''

Maç hakkında yorum yapan Sergen Yalçın, "Çalışmalar iyi geçti. 2 gün iyi geçti. Bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İlk maçımız, teknik ekip için çok değerli. Bu grupta iyi takımlar var. Bu maç kolay olmayacak. Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. Umarım oyun ve planımız istediğimiz gibi olursa iyi bir sonuç alırız." dedi.

''SAĞ BEK OĞUZ AYDIN OLARAK BAŞLIYOR''

Sağ bekte oynayacak futbolcuyu hakkında soruya yanıt veren Sergen Yalçın, "Sağ bek Oğuz Aydın olarak başlıyor. Barış önde başlıyor. Zeki'de problem var, 25-30 dakika oynayabilir. İnşallah hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Yağız:

Sergen hocam kimse senin futbolculuğuna laf edemez. Ama bu takıma taktik bilgisi yüksek, hırslı ve kendi enerjisini futbolculara hissettirecek hoca lazım. Birde bu futbolcuları eleştirmeyelim dedin. Yanlış. Milyon euro kazandıkları işi yapan profesyoneller psikolojilerini yönetmek zorundalar. Gerekirse parayla destek alsınlar. Bu onların sorunu.

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