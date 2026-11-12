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İzmir'de 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı Urla'daki villasında ölü bulundu

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İzmir'de 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı Urla'daki villasında ölü bulundu
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İzmir'in Urla ilçesinde 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı, İskele Mahallesi'ndeki villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanması izleri olduğu belirtilirken, cenazesi Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'de iş adamı Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.

İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi. Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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