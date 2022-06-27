Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi - Haberler

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Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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İngiltere'de Christopher Thomas ve Peter Shereatt isimli iki adam, Karen Sherratt isimli kadınla aynı anda evli olduklarını öğrenince neye uğradıklarını şaşırdı. Art arda boşanma davası açan iki koca olaydan sonra yakın arkadaş oldu. Karen, 2006 yılında Peter ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanmadan Christopher ile evlenmişti.

Karen'in ikisi ile evli olduğu ortaya çıkınca hakkında dava açıldı. Dava devam ederken mahkeme iki kocanın birbirleri ile iletişime geçmesini yasakladı. Fakat iki, koca bu süre zarfında görüştüler ve kısa süre içinde iki yakın arkadaş oldular.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Peter, Karen ile ayrılmalarına rağmen resmi olarak boşanmadıklarını Karen'in ortak banka hesaplarında bulunan parayı son kuruşuna kadar harcadığını, sürekli kendisine yalan söylkediğini ve başkası ile sevgili bulma sitelerinde tanışarak gizli bir şekilde evlendiğini söyledi.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Karen'in 2012 yılında evlendiği Christopher ise Karen'in sürekli yalan söylediğinin farkında olduğunu fakat aşkın gözünü kör ettiği için her şeyi kabullendiğini söyledi. Christoper, Karen'in 2013 yılında Peter ile evli olduğunu öğrenince boşanmaya karar verdiğini söyledi.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Peter'de karısının Christopher ile evlendiğini öğrenince polise ihbarda bulundu. Mahkeme Karen'e çok evlilik yapmaktan 4 ay hapis cezası verdi.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Peter ve Christopher, yakın arkadaş olmalarının insanlar tarafından tuhaf karşılandığını fakat aynı kadın tarafından dolandırıldıklarını zamanla aralarındaki muhabbetin ilerlediğini ve çok yakın iki arkadaş olduklarını söyledi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (2)

al alabilirsin:

yok yok yine kesin erkeklerde problem.

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zırzop:

İnsanda çirkin şansı olsun dedikleri bu olsa gerek

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