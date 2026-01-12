Haberler

Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

İran'daki protestolarda ölü sayısı 538'e yükselirken, Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu ülkedeki vatandaşlarına kritik bir çağrı geldi. Avustralya İran'daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri mesajını verirken "Tavsiyelerimize rağmen İran'da kalırsanız, kendi güvenliğinizden siz sorumlusunuz. Uzun bir süre bulunduğunuz yerde kalmaya hazırlıklı olun. Su, yiyecek ve ilaç stoklarınızın olduğundan emin olun" uyarısını da ekledi.

  • İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde en az 538 kişi hayatını kaybetti.
  • Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Avustralyalılara İran'ı terk etmelerini tavsiye etti.
  • İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını açıkladı.

ÖLENLERDEN 490'I GÖSTERİCİ

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARDA

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

AVUSTRALYA'DAN VATANDAŞLARINA: İRAN'I TERK EDİN

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, devam eden protestoların daha sonra ayrılmayı "imkansız hale getirebileceği" gerekçesiyle Avustralyalılara İran'ı terk etmelerini tavsiye etti.

Güncellenen uyarıda, "Ticari uçuşlarla ayrılma seçenekleri hala mevcut ancak giderek sınırlı hale geliyor. Hava sahası kapanmaları ve uçuş iptalleri yakında gerçekleşebilir ve bu da daha sonra ayrılmayı imkansız hale getirebilir" denildi.

"Tavsiyelerimize rağmen İran'da kalırsanız, kendi güvenliğinizden siz sorumlusunuz. Uzun bir süre bulunduğunuz yerde kalmaya hazırlıklı olun. Su, yiyecek ve ilaç stoklarınızın olduğundan emin olun."

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

