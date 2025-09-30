Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

MELONİ'DEN KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA "DURUN" ÇAĞRISI

Meloni, "Gazze yardım filosu artık durmalı. Başka türlüsü barışın önünde engel teşkil etme riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı 20 maddelik barış planına atıf yapan Meloni, şu ifadeleri kullandı: "ABD Başkanı Trump'ın önerdiği Orta Doğu barış planıyla birlikte, savaşı ve Filistinli sivillerin çektiği acıları sona erdirecek ve bölgeyi istikrara kavuşturacak bir anlaşma için nihayet umut doğdu. Bu umut, pek çok kişinin bozmaktan memnuniyet duyacağı kırılgan bir dengeye dayanmaktadır. Filonun, İsrail deniz ablukasını delme girişiminin buna bir bahane olabileceğinden korkuyorum. Bu nedenle, filonun şimdi durması ve yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması için sunulan çeşitli önerilerden birini kabul etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun dışındaki her tercih, barışın engellenmesi, çatışmanın körüklenmesi ve böylece esasen rahatlatılmak istendiği söylenen Gazze halkına zarar vermek için bir bahane haline gelme riskini taşıyor. Şimdi ciddiyet ve sorumluluk zamanı."

"ASKERLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMALIYIZ"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani da LA7 kanalında katıldığı bir yayında, filo ile ilgili gelişmelerde sağduyunun galip gelmesini umduğunu belirterek, "İsrail Dışişleri Bakanı'ndan şiddete başvurmamalarını istedim. O da şiddet olmayacağını söyledi. İsrail'in deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceği aşikar. Filoyu ablukayı kırma girişiminde bulunmaması konusunda uyardık. Ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani

Tajani, bölgedeki İtalyan donanmasına ait geminin filoya nereye kadar eşlik edeceğine ilişkin ise "Donanmamız da ablukanın kırılması durumunda, filoya eşlik edemeyecek, çünkü çatışma ihtimali yok. Ayrıca kendi denizcilerimizin (askerlerimizin) güvenliğini de garanti altına almalıyız" diye konuştu.

SUMUD FİLOSU: BU, DİPLOMASİ KILIFINA BÜRÜNMÜŞ BİR KORKAKLIKTIR

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, İtalya Dışişleri Bakanlığının, "Küresel Sumud Filosu'nu takip eden deniz firkateyninin yakında bir telsiz çağrısı yapacağını ve katılımcılara kritik bölgeye varmadan önce gemiyi terk etme ve karaya dönme fırsatı sunacağını" bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şunu kesin olarak ifade edelim, bu koruma değil. Bu sabotajdır. Bu, hükümetlerin kendilerinin üstlenemediği barışçıl insani bir misyona moral bozmak ve parçalamak için yapılan bir girişimdir, üstelik sessizlikleri ve ortaklıkları bu noktaya gelinmesine yol açmıştır. Bu, diplomasi kılıfına bürünmüş bir korkaklıktır. İtalya gerçekten yaşamları korumak isteseydi, İsrail'in yardımcısı gibi hareket etmez ve sivillere geri çekilmeleri için baskı yapmazdı. Deniz filosunu, barışçıl gönüllülerin Gazze'ye güvenli geçişini sağlamak, uluslararası hukuku uygulamak ve hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için kullanırdı. Bunun altına imza atmak bile ortaklıktır" ifadeleri kullanıldı.

"İTALYAN DONANMASI BU MİSYONU ENGELLEYEMEZ"

Gemideki her katılımcının risklerin tamamen farkında olarak bu yolculukta yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Yanıltıcı bir yanılsama içinde değiliz. Burada olmamızın nedeni, soykırım, açlık ve toplu cezalandırma karşısında sessiz kalmanın, insani yardım taşıyan bir gemiyle yol almanın taşıdığı riskten çok daha tehlikeli olmasıdır." denildi.

Açıklamada, İtalyan hükümetinin bunun farkında olduğu belirtilerek, "Ancak (İtalyan hükümeti) yasa dışı bir ablukayı kırmak yerine, sadece tehlike noktasına kadar eşlik etmeyi ve ardından bizi karaya geri döndürmeyi (İsrail'in, Filistin halkını tam bir cezasızlıkla katletmeye ve aç bırakmaya devam ettiği bir ortamda) seçmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Filonun yoluna devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İtalyan donanması bu misyonu engelleyemez. Ablukayı kırma talebi geri çekilemez ve ahlaki sorumluluğumuz denize atılamaz. Katettiğimiz her deniz mili, karşılaştığımız her tehdit, hükümetlerin yapamadığını ve sıradan vatandaşların şimdi yapmak zorunda kaldığını bir kez daha ortaya koymaktadır."

Açıklamada, İsrail'in ablukasının yasa dışı olduğu ve suç teşkil ettiğine vurgu yapılarak, "Dünyanın sessizliği ise tahammül edilemez. Eğer İtalyan hükümeti cesaretiyle hatırlanmak istiyorsa, bizimle birlikte yol almalıdır" denildi.

YARDIM İÇİN FIRKATEYN GÖNDERİLMİŞTİ

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geçen hafta filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni filonun yakınlarına gönderdiklerini açıklamıştı.

Giorgia Meloni de 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri fırkateynin askeri güç kullanmasının öngörülmediğini belirtmişti.

İtalya Genelkurmay Başkanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, filoya eşlik eden İtalyan donanmasına ait Alpino fırkateyninin, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerden ayrılmak isteyen aktivistleri güvertesine alabileceği ve bunun için her tekneye "son çağrı" mesajı göndereceği belirtilmişti.

MSB'DEN "TÜRK İHA'LARI SUMUD FİLOSU'NUN ÜSTÜNDE UÇUYOR" İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan, Reuters haber ajansı Türk İHA'larının da Küresel Sumud Filosu'nun üstünde uçtuğunu öne sürmüş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da söz konusu iddiaya ilişkin açıklama gelmişti.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."