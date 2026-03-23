Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile anlaşmak istiyoruz" çıkışının ardından Orta Doğu'da çatışmalar şiddetlendi. İsrail, İran'ın stratejik öneme sahip İsfahan kentine son dönemin en ağır hava saldırısını düzenledi.

İSRAİL'DEN İRAN VE LÜBNAN'A SALDIRI

Kentin birçok noktasından patlama sesleri yükselirken, İsrail ordusu aynı zamanda Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini de yoğun ateş altına aldı.

İRAN MİSİLLEME SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

İran, bu saldırılara karşılık olarak Tel Aviv bölgesini hedef alan misilleme füzeleri fırlattı. Karşılıklı saldırılar bölgedeki insani krizi derinleştirirken, diplomatik çözüm arayışları ile sahadaki askeri tırmanış arasındaki çelişki uluslararası kamuoyunda endişeyle takip ediliyor.

TRUMP: İRAN'LA BİZ DE ANLAŞMAK İSTİYORUZ

Florida'da basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Doğald Trump " İran'la biz de anlaşmak istiyoruz. Bir anlaşma yapma konusunda çok büyük bir şansımız var. Hamaney öldürüldü. Hamaney'in oğluna ulaşılamıyor biliyorsunuz kendisiyle ilgili bir durum olduğu aşikar. Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem" dedi.

Sözlerinin devamında "Bence İsrail barış anlaşmasından gayet mutlu olur" diyen Trump "Yakın zaman içerisinde görüştük. İsrail için de bir barış istiyoruz. Benim hayatım anlaşmalar üzerine kurulu. Bunun bir süre içinde olacağına inanıyorum. Yarın sabah onların en büyük elektrik üretim tesisini bombalamamızı bekliyorlardı. Ben onları aramadım onlar bizi aradı ve bizimle anlaşma yapmak istediklerini söylediler. Onlar nükleer silah üretmeme konusunda bir anlaşma yapmaya hazır. Onlarla bir anlaşma yaparsak zenginleştirilmiş uranyumu oraya gidip kendimiz alacağız" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSIMIZ VAR"

Bir anlaşma yapma konusunda çok büyük bir şansımız var. Bir iddiada bulunmuyorum çünkü sonra bana dönüp 'Böyle demiştiniz' diyeceksiniz. Bir tahminde bulunacak olsam 4 hafta derdim."

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerde bulunduklarına dair açıklamalarını yalanladı.

"BEŞ GÜN SÜRE VERİYORUZ"

"İran ile müzakere açıklamaları" hakkında son bir değerlendirmede daha bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi İran'ın, Amerika ve müttefiklerimiz için bu tehditleri sona erdirmek için son bir fırsatı daha var ve umarız bunu değerlendirirler. Bence çok iyiler, barış istiyorlar. Nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair anlaşmaya vardılar ama göreceğiz. Beş gün süre veriyoruz ve sonra bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz. Sürenin sonunda, herkes için çok iyi bir anlaşma olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞÜLEN İSMİ VERMEDİ

Trump, İran tarafında kiminle görüşüldüğü sorusu üzerine, "En üst düzey isimlerle. Bildiğiniz gibi liderliği büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Ama en saygın ve lider konumda olduğunu düşündüğüm kişiyle görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Görüşülen ismin ülkenin yeni dini lideri mi olduğu sorusuna Trump, "Hayır dini lider değil. O artık belirleyici biri değil. İkinci bir dini lider diye bir şey de yok. Oğlundan haber de alamadık. Yaşıyor mu bilmiyoruz. Ama ülkeyi yöneten bazı kişiler var gibi görünüyor. Söyledikleri gerçekleştiği için bunu gerçeklere dayandırıyoruz" cevabını verdi.

"ABD İLE MÜZAKERE YAPILMADI, AMAÇ FİNANS VE PETROL PİYASALARINI MANİPÜLE ETMEK"

Kalibaf, "İran halkı, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Bu hedef gerçekleştirilene kadar tüm İranlı yetkililer, yüce liderlerinin ve halkının arkasında kararlılıkla duruyor. ABD ile müzakere yapılmadı, sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'i saplandığı çıkmazdan kurtulmak için kullanılmakta" dedi.

BEKAYİ: İRAN'IN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de son günlerde bazı ülkeler aracılığıyla ABD'nin savaşın sona erdirilmesi amacıyla müzakere talebine ilişkin mesajlar ilettiğini belirterek, "Bu mesajlara, ülkenin temel ilkeleri doğrultusunda gerekli şekilde yanıt verildi" dedi. Bekayi ayrıca son 24 gündür devam eden savaş sürecinde ABD ile herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadığını yineleyerek, İran'ın Hürmüz Boğazı ve savaşın sona erme şartlarına ilişkin tutumunda değişiklik olmadığını kaydetti.