Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki

İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde yaşayanlar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in tatil ziyareti sırasında yaşananlara öfkeli. Vance'in devasa konvoyu, lüks bir çiftlik marketi olan Daylesford Organic'in tüm engelli park yerlerini kapattı. Üstelik iddialara göre, köyde yaşayanlardan sosyal medya hesap bilgileri de istendi.

Vance, eşi ve çocuklarıyla Oxfordshire'daki Dean köyüne tatile geldi. Ancak 22 araçlık konvoy, köyde adeta güvenlik ablukası yarattı. Yollar kapatıldı, köye giriş-çıkışlar polis kontrolüne alındı, köpekli aramalar yapıldı. Engelli park yerlerini ise Başkan Yardımcısının korumaları tamamen doldurdu.

Bir köy sakini, "Tüm engelli park yerleri siyah SUV'larla doluydu. Otoparkın tamamını kapladılar, içeri giremedim" diyerek tepkisini dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan başka bir mesajda ise "22 araçlık koruma ekibinin köyümüzde ne işi var? Bize huzur verin!" denildi.

ABD Başkan Yardımcısının ziyareti sadece köylüleri değil, bölgedeki ünlüleri de etkiledi. Jeremy Clarkson, güvenlik nedeniyle "Clarkson's Farm" programının çekimlerinin aksadığını, konulan uçuş yasağı yüzünden drone çekimleri yapılamadığını söyledi.

Vance'in tatili sırasında Nigel Farage ile kahvaltı yaptığı, The Apprentice yarışmasıyla tanınan Thomas Skinner ile mangal partisi düzenlediği öğrenildi. Ancak köyde "Vance Hoş Gelmedin Partisi" düzenleyen protestocular da vardı. "Stop Trump Coalition" adlı grup, Vance'i "otoriter, demokrasi karşıtı ve nefret siyaseti yürüten" biri olarak nitelendirdi.

Vance'in kaldığı Dean Manor isimli malikane, 1702 yılında inşa edilmiş, yüksek duvarlarla çevrili, altı dönümlük bir bahçe içinde yer alıyor. Haftalık kira bedelinin 8 bin sterline kadar çıktığı tahmin ediliyor.

Bölge halkı, dev güvenlik önlemleri ve yolların kapatılması nedeniyle huzursuz. Bir köy sakini, "Güvenliğe elbette ihtiyaç var ama bu kadarı fazla. Köyde sanki film çekiliyor" dedi.