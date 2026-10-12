Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat

Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkatGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray maçı öncesinde İstanbul’a geldi. İstanbul manzarası eşliğinde Türk bayrağının da yer aldığı bir paylaşım yapan Yamal’ın gönderisi dikkat çekti.
- Lamine Yamal, Barcelona'nın Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde İstanbul'a geldi.
- Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak.
- Lamine Yamal'ın Galatasaray maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İstanbul’a geldi. İspanyol ekibinin kafilesiyle birlikte kente ulaşan yıldız futbolcu, İstanbul’a gelir gelmez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
İSTANBUL MANZARASINI PAYLAŞTI
Barcelona’nın Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İstanbul’a gelen Lamine Yamal, kente ayak basmasının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta İstanbul manzarasıyla birlikte Türk bayrağı detayı da yer aldı.
GÖZLER GALATASARAY MAÇINDA
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00’de RAMS Park’ta Galatasaray’ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde İstanbul’a gelen Katalan ekibinin yıldız oyuncusu Lamine Yamal’ın mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.
"SELAM İSTANBUL BİZ GELDİK"
Öte yandan Barcelona'nın resmi sosyal medya hesabından da İstanbul paylaşımı yapıldı. Katalan ekibi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Hey, Istanbul. We've arrived." (Selam İstanbul. Geldik.) paylaşımıyla dev maç öncesi İstanbul'a ulaştığını duyurdu.