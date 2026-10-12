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Arnavutköy'de akran zorbalığı iddiası: 12 yaşındaki çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar

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Arnavutköy'de akran zorbalığı iddiası: 12 yaşındaki çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de akran zorbalığı iddiası: 12 yaşındaki çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar
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İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre akranları tarafından sırtına kolonya dökülerek ateşe verildi. Üçüncü derece yanık oluşan ve yaklaşık 25 gün hastanede tedavi gören çocuk, taburcu edildikten sonra ağrılarının artması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı ve burada bilincini kaybetti. Oğlunun yaşadıklarını anlatan baba, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen çocuklardan birine ev hapsi verildiğini, diğerinin ise serbest bırakıldığını belirterek adalet çağrısında bulundu.

  • İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki B.A., 18 Eylül Cuma akşamı diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakılması sonucu üçüncü derece yanıkla hastaneye kaldırıldı.
  • Çocuk hastanede yaklaşık 25 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi, ağrılarının artması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı ve bilinç kaybı yaşadı.
  • Aile polise şikayetçi oldu; çocuklardan biri tedbir amaçlı ev hapsiyle kelepçelenirken, yaşı tutmayan diğeri serbest bırakıldı.

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre 12 yaşındaki çocuk akran zorbalığına uğradı. Diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakılan çocukta üçüncü derece yanık tespit edildi.

Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki B.A., sokakta diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp yakıldı. İhbar üzerine sırtında yanıklar oluşan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesiyle durumu öğrenen B.A.'nın ebeveynleri ile çocuğu yaktığı ileri sürülen çocuklardan birinin babası hastaneye gitti.

AĞRILARI ARTINCA TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Aile, hastanede çocukta üçüncü derece yanık olduğunu öğrendi. Hastanede tedavi gören çocuk, yaklaşık 25 gün sonra taburcu edildi. Ardından çocuğun ağrılarının tekrar artması nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuğun bilinç kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Aile konu ile ilgili polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu.

“TİŞÖRTÜ NAYLON OLDUĞU İÇİN SIRTINA YAPIŞMIŞ”

Yaşanan olayla ilgili konuşan baba Kadir Arslan, şunları söyledi: "Olay 18 Eylül'de oldu. Cuma günü akşam saatlerinde ben işten geldim. Çocuklarım kapının önüne çıktı. Çocuğumu üç sokak arkaya götürdüler. Orada bir kişi çocuğumu tutup diğeri sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyor. Biraz daha kolonya döküyor. Çocuğun sırtı iyice alev alıyor. Çocuk kendini söndürmek için arabaya yaslanıyor. Tişörtü naylon olduğu için sırtına yapışmış. Yakanlar çocuğu apar topar eve getirdiler. 'Kaydıraktan düştü dediler' Onlar da çocuk. Biri 12, biri 13 yaşlarında. Çocuğun üstüne başka uzun bir tişört giydirmişler. Kaydıraktan düşmeye benzemiyordu. Çocuğuma sorduğumda 'Beni kolonya ile yaktı' deyince çocuklar hemen kaçtı.

“HASTANEDE BİLİNCİNİ KAYBETTİ”

Çocuğun babasını çağırdım. Kendi oğlunu dövmeye kalktı ama izin vermedik. Onun arabasıyla hastaneye geldik. Acile girdik. Hemen yanık bölümünde müdahale ettiler. Çocukta üçüncü derece bir yanık var. Hastanede 25 gün kadar yattık. Daha sonra taburcu olduktan sonra çocuk evde çocuk durmadı ve tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastanede bilincini kaybetti.

“ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARIYORUM”

Ondan sonra biz de emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet harekete geçti. Ailesiyle birlikte çocukları aldılar. Birine kelepçe takmışlar. Diğerinin yaşı tutmuyor diye serbest kalmış, şikayetçiyim. Sonuna kadar devam edeceğim. Bu akran zorbalığıdır. Adalet inşallah yerini bulacak. Çocuğumun hakkını arıyorum. Adalet Bakanlığı'nın iki kez kalemini de aradım. Oradan da dönüş bekliyorum. İnşallah Adalet Bakanı'mız da bize yardımcı olacak. Herkes cezasını çeksin. Şikayetçi olduk. Emniyet ekipleri çocuğun ifadesini aldıktan sonra diğer çocuklarının ifadesini aldı. Birinin ayağı kelepçeli tedbir amaçlı ev hapsi, diğeri de serbest" 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

10 yaş üzeri tutuklanmalı

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Haber YorumlarıEğlenceli Oyunlar Ve Bilgiler:

Anne babaları tutuklanması gerekiyor

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