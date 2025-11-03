Haberler

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Amerika'da bir araştırma merkezinden kaçan maymun, çocuklarını korumak isteyen bir anne tarafından vurularak öldürüldü. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kaçan maymunlar, Tulane Üniversitesi Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezi'nde tutuluyordu ve çeşitli bilimsel araştırmalarda kullanılıyordu.

  • Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde, bir araştırma merkezinden kaçan Rhesus türü bir maymun, çocuklarını korumak isteyen bir anne tarafından vurularak öldürüldü.
  • Kaçan maymunların, New Orleans'taki Tulane Üniversitesi Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezi'nde tutulduğu ve bilimsel araştırmalarda kullanıldığı belirlendi.
  • Tulane Üniversitesi, maymunların sağlık kontrollerinden geçtiğini ve herhangi bir patojen taşımadıklarının doğrulandığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz hafta bir araştırma merkezinden kaçan maymunlardan biri, çocuklarını korumak isteyen bir anne tarafından vurularak öldürüldü.

Beş çocuk annesi Jessica Bond Ferguson, Pazar sabahı 16 yaşındaki oğlunun "Bahçede maymun gördüm!" demesi üzerine büyük panik yaşadı. Heidelberg kasabası yakınlarında yaşayan Ferguson, hemen yatağından kalkarak silahını aldı ve dışarı çıktı. Yaklaşık 20 metre uzakta duran maymunu fark ettiğinde, onu tehdit olarak algıladı.

Ferguson, daha önce yerel yetkililerden kaçan maymunların hastalık taşıyor olabileceği yönünde uyarılar aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Her annenin yapacağı şeyi yaptım. Çocuklarımı korudum. Önce bir el ateş ettim, kıpırdamadı. Sonra tekrar ateş ettim, o anda yere düştü."

Jasper County Şerif Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir ev sahibinin mülkünde kaçan maymunlardan birini bulduğunu doğruladı. Mississippi Doğa, Balıkçılık ve Parklar Departmanı da ölü maymunun kontrol altına alındığını bildirdi.

Kaçan hayvanların, New Orleans'taki Tulane Üniversitesi Ulusal Biyomedikal Araştırma Merkezi'nde tutulduğu ve çeşitli bilimsel araştırmalarda kullanıldığı öğrenildi. Üniversite, yaptığı açıklamada maymunların kendilerine ait olmadığını ve taşımayı yapan kamyonun üniversiteyle ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Kazaya karışan kamyon, geçtiğimiz Salı günü Heidelberg'in kuzeyinde devrildi. Kamyonda toplam 21 Rhesus türü maymun bulunduğu, bunlardan çoğunun öldüğü, ancak üçünün kaçtığı belirtildi. Olayın ardından Mississippi Eyalet Polisi kazanın nedenini araştırmaya başladı.

Kazadan sonra çekilen görüntülerde, "Canlı Hayvan" etiketli kasaların devrilmiş olduğu ve maymunların yol kenarında dolaştığı görüldü.

Jasper County Şerifi Randy Johnson, Tulane yetkililerinin maymunların "bulaşıcı olmadığını" söylediğini, ancak yine de "agresif oldukları için etkisiz hale getirilmeleri gerektiğini" belirtti.

Tulane Üniversitesi, hayvanların yakın zamanda sağlık kontrollerinden geçtiğini ve herhangi bir patojen taşımadıklarının doğrulandığını duyurdu.

Rhesus türü maymunlar genellikle 7–8 kilo ağırlığında ve bilimsel araştırmalarda en çok kullanılan primatlar arasında yer alıyor. Aslen Asya kıtasına özgü olan bu tür, Afganistan, Nepal, Bangladeş ve Porto Riko gibi bölgelerde de bulunuyor.

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, "Sadece 2025'te görebileceğimiz bir haber: Tulane'den gelen, hastalık taşıyan maymunlar Mississippi'de kaçtı!" diye yazdı. Bir diğeri esprili bir şekilde "Zombiler de yolda herhalde," yorumunda bulundu.

Yaklaşık bir yıl önce, Güney Carolina'da tıbbi araştırmalar için yetiştirilen 43 Rhesus maymunu, bir çalışanın kafesi tam kapatmaması sonucu kaçmıştı. O olayda, maymunların yakalanması günler sürmüştü.

Mississippi'de yaşanan son olay ise, hem biyogüvenlik önlemlerini hem de yaban hayatı yönetimi konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

