Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Akdeniz açıklarında art arda 3 deprem meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Akdeniz açıklarındaki ilk deprem AFAD verilerine göre saat 12.31 itibarıyla 5.2 büyüklüğünde kaydedilirken dakikalar sonra aynı bölgede bir sarsıntı daha oluştu.

1 SAAT İÇİNDE BİR DEPREM DAHA

Saat 12.41'de 13.89 kilometre derinlikte oluşan ikinci depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak kaydedildi. 1 saat içinde yaşanan üçüncü deprem ise saat 12.59'da 4.2 büyüklüğünde olarak gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Akdeniz'de art arda meydana gelen 3 deprem endişe yaratırken konuyla ilgili açıklama ise Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. X hesabından depremlerle ilgili açıklama yapan Görür "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5'lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs'ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti" ifadelerini kullandı.