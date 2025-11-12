Haberler

Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi

Güncelleme:
AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında son 1 saat içinde 5.2, 4.8 ve 4.2 büyüklüklerinde olmak üzere üç deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür ise "Bu depremler Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs'ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi" dedi.

  • Akdeniz açıklarında art arda 5.2, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
  • Depremler Kıbrıs Rum Bölgesinde Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda gerçekleşti.
  • Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023 depremlerinin bu bölgeye stres yüklediğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Akdeniz açıklarında art arda 3 deprem meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Akdeniz açıklarındaki ilk deprem AFAD verilerine göre saat 12.31 itibarıyla 5.2 büyüklüğünde kaydedilirken dakikalar sonra aynı bölgede bir sarsıntı daha oluştu.

1 SAAT İÇİNDE BİR DEPREM DAHA

Saat 12.41'de 13.89 kilometre derinlikte oluşan ikinci depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak kaydedildi. 1 saat içinde yaşanan üçüncü deprem ise saat 12.59'da 4.2 büyüklüğünde olarak gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Akdeniz'de art arda meydana gelen 3 deprem endişe yaratırken konuyla ilgili açıklama ise Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. X hesabından depremlerle ilgili açıklama yapan Görür "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5'lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs'ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
