Haberler

Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te kullandığı aracın plakasına "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" yazdırarak trafikte caka satmak isteyen sürücünün hevesi kursağında kaldı. Çevredeki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük yankı uyandırınca emniyet güçleri düğmeye bastı.

  • Gaziantep'te plakasına 'Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı' ibaresi bastıran sürücü, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet ekiplerince tespit edildi.
  • Mevzuata aykırı plaka kullanımı nedeniyle sürücünün otomobili 30 gün trafikten menedildi ve otoparka çekildi.
  • Sürücüye trafik kurallarını ve plaka standartlarını ihlal ettiği için toplam 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Gaziantep trafikte seyir halindeyken plakasına "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" ibaresi bastırarak hava atmaya çalışan sürücü, hem ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı hem de aracından oldu. Bir başka sürücü tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede dijital platformlarda büyük tepki topladı ve geniş bir tartışma fitilini ateşledi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını detaylıca tarayan ekipler, yürütülen takip neticesinde aracın orijinal plakasını ve direksiyon başındaki sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.

HEM ARACINDAN OLDU HEM DE PARASINDAN 

Trafik mevzuatını açıkça ihlal eden ve standart dışı plaka kullanımıyla trafik güvenliğini riske atan sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı. 

Söz konusu otomobil, mevzuata aykırı plaka kullanımı gerekçesiyle 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Sürücüye de trafik kurallarını ve resmi plaka standartlarını çiğnediği için toplamda 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

Netanyahu'nun yeni planı Trump'ı küplere bindirecek cinsten
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi

İstanbul'da 'sahte hakim' skandalı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

o cezayı yazanı sürmeseler bari

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yani...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAKREP KRAL KRAL:

ver coşkuyu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusat alfa:

Evet bu tür yazılara ülkenin bir çok yerinde rastlıyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kara:

atık parti bştmiştir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcıdan 10 milyonluk estetik sonrası yeni pozlar

Suça sürüklenen çocuk yasası TBMM'de kabul edildi

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Meclis'te kabul edildi
Öğrenci affı yürürlüğe girdi! Üniversiteye dönüş için 4 ay süre verildi

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! 4 aylık süre başladı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

450 bin TL ile camiye girdi! Namaz kılarken başına gelene inanamadı
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti