Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Gaziantep trafikte seyir halindeyken plakasına "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" ibaresi bastırarak hava atmaya çalışan sürücü, hem ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı hem de aracından oldu. Bir başka sürücü tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede dijital platformlarda büyük tepki topladı ve geniş bir tartışma fitilini ateşledi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını detaylıca tarayan ekipler, yürütülen takip neticesinde aracın orijinal plakasını ve direksiyon başındaki sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.

HEM ARACINDAN OLDU HEM DE PARASINDAN

Trafik mevzuatını açıkça ihlal eden ve standart dışı plaka kullanımıyla trafik güvenliğini riske atan sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı.

Söz konusu otomobil, mevzuata aykırı plaka kullanımı gerekçesiyle 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Sürücüye de trafik kurallarını ve resmi plaka standartlarını çiğnediği için toplamda 140 bin lira idari para cezası kesildi.