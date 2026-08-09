Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı
Kastamonu'nun Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sahne almak üzere şehre gelen pop müziğin sevilen ismi Atiye, konser saati yaklaşırken fenalaştı. 7.5 aylık hamile olan ve dördüncü bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü sanatçı, aniden başlayan mide bulantısı ve halsizlik nedeniyle hastanelik oldu. Eşi tarafından vakit kaybetmeden Taşköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne ulaştırılan Atiye'nin rahatsızlığı sevenlerini endişelendirdi.
- 7,5 aylık hamile olan şarkıcı Atiye, Kastamonu Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahneye çıkmadan önce mide bulantısı nedeniyle fenalaştı ve Taşköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
- Atiye'ye acil serviste serum tedavisi uygulandı ve doktor kontrolünün ardından sağlık durumu normale dönerek taburcu edildi.
- Atiye, yediği bir şeyin dokunduğunu belirterek mide bulantısı yüzünden konsere çıkamadığını, hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığının iyi olduğunu açıkladı.
7.5 aylık hamile olmasına rağmen konser maratonuna devam eden Atiye, Kastamonu'nda sevenlerini korkuttu Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sahne alması beklenen ünlü şarkıcı Atiye, konser öncesi aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı nedeniyle fenalaşan sanatçı, eşi tarafından zaman kaybetmeden Taşköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.
KARNI BURNUNDA OLMASINA RAĞMEN SAHNELERDEN KOPMADI
Dördüncü bebeğine hamile olmasına rağmen temposunu düşürmeyen ve yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden Atiye'ye acil serviste serum tedavisi uygulandı. Doktor kontrolünün ardından sağlık durumu normale dönen ünlü şarkıcı, kısa süre içinde taburcu edildi.
"HEM BENİM HEM BEBEĞİMİN SAĞLIĞI İYİ"
Hastane çıkışında açıklamada bulunan ünlü popçu, "Yediğim bir şey dokundu herhalde. Yaşadığım mide bulantısı yüzünden ne yazık ki sahneye çıkamadım" dedi. Kendisini merak eden hayranlarının içini ferahlatan Atiye, hem kendi sağlık durumunun hem de karnındaki bebeğinin gayet iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı.