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AK Partili Türkeş'ten MHP'li Bülbül'e sert tepki: Saldırgan tavrı dehşet verici

AK Partili Türkeş'ten MHP'li Bülbül'e sert tepki: Saldırgan tavrı dehşet verici
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TBMM Adalet Komisyonu’ndaki çerçeve yasa görüşmelerinde İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş’ın "Kendi yaptıkları pislikleri Türkeş’i çamaşır suyu yaparak aklayamaz" sözlerine öfkelenen MHP’li Muhammed Levent Bülbül'ün "Sen ağzını topla, pislik sensin" demesinin yankıları devam ediyor. Gerilime dahil olan AK Partili Tuğrul Türkeş kız kardeşine destek vererek, "Bir milletvekiline, yalnızca dile getirdiği demokratik eleştiriler nedeniyle sergilenen saldırgan tavrı dehşet verici buluyorum." dedi.

  • TBMM Adalet Komisyonu'nda çerçeve yasa görüşmeleri sırasında MHP ile İYİ Parti milletvekilleri arasında sert tartışma yaşandı.
  • İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın, babası Alparslan Türkeş'in siyasi mirasının kullanılmasına yönelik sözlerine MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül 'Sen ağzını topla, pislik sensin' diyerek masaya yumruk vurdu ve İYİ Partili Burak Dalgın'ın üzerine yürüdü.
  • AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medyadan kız kardeşi Ayyüce Türkeş Taş'a yönelik tavrı kınayarak MHP'li Bülbül'ün tutumunu 'dehşet verici' olarak nitelendirdi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen "çerçeve yasa" teklifi sırasında MHP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında sert bir tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş’ın, babası Alparslan Türkeş’in siyasi mirasının kullanılmasına tepki göstererek söylediği "Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i çamaşır suyu yaparak aklayamaz" sözleri salonda tansiyonu yükseltti.

"SEN AĞZINI TOPLA, PİSLİK SENSİN"

Sözlere sert tepki gösteren MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Sen ağzını topla, pislik sensin" diyerek masaya yumruk vurdu ve duruma tepki gösteren İYİ Partili Burak Dalgın’ın üzerine yürüdü.

TUĞRUL TÜRKEŞ KIZ KARDEŞİNE DESTEK ÇIKTI

Yaşanan gerilimin ardından AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kız kardeşi Ayyüce Türkeş Taş’a yönelik sergilenen tavrı kınadı. MHP'li Bülbül'ün tutumunu dehşet verici olarak niteleyen Türkeş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin, milletimizin yarınlarını doğrudan ilgilendiren çok kritik bir meselede; kendilerini yetiştirdiğini iddia ettikleri Merhumun ailesine mensup bir hanıma, bir milletvekiline, yalnızca dile getirdiği demokratik eleştiriler nedeniyle sergilenen tahammülsüzlüğü ve saldırgan tavrı dehşet verici buluyorum. Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda birinin; kendi ifadeleriyle hiçbir suç işlememiş, hatta herhangi bir örgüt üyeliği dahi bulunmayan bir hanımefendiye ve milletvekiline de gösterilmesini beklerdim."

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

babası hayatta değil Allahdan

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