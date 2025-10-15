Ailesinin, 15 yaşındayken 'kayıp' diyerek bir odaya hapsettiği kadın 27 yıl sonra kurtarıldı

Polonya'da 15 yaşında kaybolduğu bildirilen bir kız çocuğunun, aslında ailesinin evindeki bir odada kilit altında tutulduğu ortaya çıktı. 42 yaşındaki "Mirella" isimli kadın, tam 27 yıl sonra kurtarıldı.

KAYIP İHBARI 1998'DE VERİLMİŞTİ

Swietochlowice kentinde yaşayan Mirella'nın ailesi, 1998 yılında henüz 15 yaşında olan kızlarının ortadan kaybolduğunu söyleyerek polise ihbarda bulundu. Yıllarca süren sessizlikten sonra gerçek, geçtiğimiz günlerde bir gürültü ihbarı üzerine eve giren polis tarafından ortaya çıkarıldı.

SADECE "HER ŞEY YOLUNDA" DİYEBİLDİ

Polis, evin üst katında kilitli bir odada Mirella'yı buldu. Kadının aşırı derecede zayıf olduğu, bacaklarında kemiklerine kadar ilerleyen yaralar bulunduğu belirtildi. Yıllarını tamamen bu odada geçiren Mirella, polislerin 'yardım edelim' teklifine karşılık sadece, "Her şey yolunda" diyebildi.

ÖLÜMÜN EŞİĞİNE GELMİŞ

Ekipler, kadının durumunun ciddi olduğunu fark ederek ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Mirella'nın enfeksiyon nedeniyle ölümün eşiğinde olduğu, birkaç gün daha geç kalsalardı hayatta kalamayacağı ifade edildi.

KOMŞULAR ŞAŞKIN: BİR ZAMANLAR BENİMLE OYNARDI

Mahalle sakinleri, Mirella'yı en son çocukken gördüklerini, o dönemde son derece neşeli ve sağlıklı bir kız olduğunu anlattı. Bir komşu, "Evden çıkarıldığında yaşlı bir kadına benziyordu. Oysa bir zamanlar benimle sokakta oynayan çocuktu" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Hastanedeki tedavisinin ardından Mirella için bir yardım kampanyası başlatıldı. Yardım organizatörü Aleksandra Salbert, "Mirella'nın hiçbir resmi kaydı yok. Kimliği, sigortası, hatta parası bile bulunmuyor. Sistem onu sanki hiç var olmamış gibi görmüş" dedi. Salbert, "Ona kıyafet, ilaç, hatta ayakkabı almak zorunda kaldık. Hayatına sıfırdan başlayacak" diyerek destek çağrısında bulundu.

FİZİKSEL OLARAK DEĞİL, PSİKOLOJİK OLARAK DA YARALI

Yetkililer, Mirella'nın yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da uzun süreli bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 27 yıl boyunca dış dünya ile hiçbir teması olmayan kadının yeniden topluma kazandırılması için çalışmalar sürüyor.