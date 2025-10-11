Haberler

Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Güncelleme:
Afganistan ve Pakistan arasında tansiyon yükseldi. İki ülke askerleri arasında sınırda şiddetli çatışmalar yaşanırken, Afganistan Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Afganistan, sınıra askeri birlikler göndermeye başladı.

Komşu ülkeler Pakistan ve Afganistan arasında günlerdir devam eden tansiyon zirve yaptı. Sınırda iki ülke ordusu arasında şiddetli çatışmalar başladı.

Afganistan ordusu, sınırda havalanan Pakistan savaş uçağını düşürdü. Pakistan ordusu ise, sınırda Afganistan'a ait bir noktayı vurdu. Afganistan askeri birlikleri de sınıra sevk edilmeye başladı.

7 sınır ilinde çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Afganistan Savunma Bakanı'nın bölgede operasyonu yönettiği açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
