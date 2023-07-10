'Özgürlükler ülkesi'ndeki bu caddede yaşananlar korku filmi gibi! Herkes böyle geziyor
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin mesken tuttuğu Kensington Caddesi'nde çekilen kareler korku filmi sahnelerini andırıyor. Çevredeki insanların halleri görenleri ürkütüyor.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler görüntülendi. Manzara korku filmi gibi...
AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORLAR
Pensilvanya'ya bağlı Philadelphia şehrinde, özellikle Kensington Caddesi'ndeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin görüntüleri film sahneleriyle benzerlik taşıyor. Ayakta durmakta bile zorlanan insanların halleri görenleri ürkütüyor.
İşte film sahnesi gibi kareler;