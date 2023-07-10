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'Özgürlükler ülkesi'ndeki bu caddede yaşananlar korku filmi gibi! Herkes böyle geziyor

Dünya Haberleri

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin mesken tuttuğu Kensington Caddesi'nde çekilen kareler korku filmi sahnelerini andırıyor. Çevredeki insanların halleri görenleri ürkütüyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler görüntülendi. Manzara korku filmi gibi...

AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORLAR

Pensilvanya'ya bağlı Philadelphia şehrinde, özellikle Kensington Caddesi'ndeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizlerin görüntüleri film sahneleriyle benzerlik taşıyor. Ayakta durmakta bile zorlanan insanların halleri görenleri ürkütüyor.

İşte film sahnesi gibi kareler;

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki uyuşturucu bağımlıları ve evsizler

Kaynak: AA / Dünya

Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

özellikle evsizler ve bu uyşturucu kullananlar youtube da dünya devi süper güç amarikanın görünmeyen bir yüzünü gösteriyor amerikada toplumsal dayanışma sıfıra yakın herkes başının çaresine bakmak zorunda burada yardım kuruluşları bile çok yetersiz kalıyor

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Pizzaking Icecek:

Abartmayın İZMİR Basmanede Gunduz Bu Karaleri Gorebilirsiniz

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Zamanla Akıllanan Adam:

yok be olum film sahnesidir. Türk gençlerinin riyalarını süsleyen amerika böyle olamaz.

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