ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte özel deftere yazdığı not

41 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından görev sürecindeki ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti. Blinken özel deftere "Türk ulusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Elim bir afetin yaşandığı bu dönemde stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye'ye destek olurken, bugün burada Amerikan halkını temsil ediyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı addediyorum" yazdı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından 2 yıllık görev süresi boyunca ilk kez Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

4 BAŞLIK ELE ALINDI

Dün deprem bölgesini ziyaret eden iki isim görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenleyerek ele alınan konuları mercek altına aldı. Deprem, F-16, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konuların ele alındığı belirtildi.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Blinken, "Washington depremde sonrasında Türkiye'yi ne kadar uzun olursa o kadar desteklemeye devam edecek. ABD ve Türkiye her konuda anlaşamıyor fakat partnerlik zorluklara karşı devam ediyor" dedi.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMINI DESTEKLİYORUZ"

Blinken, "Türkiye-ABD uzun zamandır gerek ikili anlaşmalar gerek bölgesel anlaşmalarda dünya çapında ortak çalışmakta. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını güçlü şekilde destekliyoruz. Diğer NATO üyeleri hepsi askeri alanda yan yana çalışıyor. NATO'ya onların katılımı gerçekleştiğinde güvenlik artacaktır" ifadesini kullandı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Basın toplantısının ardından Blinken'ın bir sonraki durağı ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu.

İŞTE ÖZEL DEFTERE YAZDIĞI NOT

Bakan Blinken, deftere şu ifadeleri yazdı; "Türk ulusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Elim bir afetin yaşandığı bu dönemde stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye'ye destek olurken, bugün burada Amerikan halkını temsil ediyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı addediyorum. Cumhuriyetin doğuşundan bu yana halklarımız arasında var olan bağ, bilhassa son derece büyük bir kederin yaşandığı bu günlerde derin, sağlam ve güçlü olmayı sürdürmektedir."