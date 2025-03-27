ABD'de Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, ICE polisi tarafından gözaltına alındı

ABD'de doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.

Rümeysa Öztürk, ICE veri tabanında 'gözaltında' olarak listelenmeye devam ederken ICE yetkililerinden gözaltına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Boston kentinde gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir" ifadeleri kullanıldı.