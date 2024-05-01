Üye Girişi
Haberler

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestolarına Polis Müdahalesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarına polis tarafından operasyon düzenlendi. New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Kaz Daughtry, operasyonun üniversite tarafından talep edildiğini ve bazı öğrencilerin şiddet eylemlerinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, kampüste göndere çekilen Filistin bayrağının indirildiği ve ABD bayrağının çekildiği belirtildi. Operasyon sırasında çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını belirten New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Kaz Daughtry, bazı öğrencilerin 'şiddet eylemlerinde' bulunduğunu açıkladı.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Daughtry, yaptığı açıklamada, operasyon talebinin Columbia Üniversitesi tarafından yapıldığını, bazı öğrencilerin şiddet eylemlerinde bulunduğunu belirtti. Daughtry, "Polis, kampüs dışındaki bireyleri çok net bir şekilde anons etmektedir. Üniversite tarafından talep edildiği üzere, izinsiz giriş yapanların dağıtılmasında üniversiteye yardımcı olmak üzere şu anda kampüsteyiz. New York Polisi, Columbia Üniversitesi'nden protestocuların eylemlerinin kampüslerinin emniyet ve güvenliğini tehdit ettiğini detaylandıran mektuplar aldı. Bu kişilerin tehlikeli eylemleri üniversite toplulukları için ciddi güvenlik endişeleri yaratmaktadır. Columbia Üniversitesi, rahatsız edici şiddet eylemlerine, gözdağı verme biçimlerine ve mülkün tahrip edilmesine sahne olan kampüslerini geri almak için bizden yardım talep etti. New York Polisi yasadışı kampı ve üniversite binalarının içinde barikat kuran kişileri dağıtıyor" dedi.

FİLİSTİN BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Daughtry, ayrıca kampüste göndere çekilen Filistin bayrağını indirildiğini ve ABD bayrağının göndere çekildiğini belirterek, "Columbia Üniversitesi'nin kampüste düzeni yeniden sağlamasına yardımcı olmamızın ardından, kampüs bayrak direğine bir kez daha Old Glory'nin (ABD bayrağı için kullanılan bir deyiş) çekilmesiyle sonuçlanan inanılmaz bir sahne ve gurur verici bir an" dedi. ABD medyası, çok sayıda öğrencinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri New York Polis Departmanı Filistin Bayrağı Operasyon New York Filistin Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Eğitim Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title