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Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek

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Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek Haber Videosunu İzle
Ünlü başkanın seçim vaadi Torreira! Göreve gelirse parayı basıp getirecek
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Arjantin ekibi Boca Juniors, 2027'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde orta saha hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira'yı transfer etmek için yaklaşık 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kulüp başkanı Riquelme'nin seçim vaadi olarak Torreira'yı taraftarın önüne sunacağı belirtiliyor.

2027’de yapılması beklenen başkanlık seçimleri öncesinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Arjantin ekibi Boca Juniors, orta saha hattını güçlendirmek için Avrupa’daki isimleri takip ediyor. Bu isimler arasında Galatasaray’ın yıldızı Torreira de yeniden gündeme geldi.

TORREIRA İÇİN 10 MİLYON EURO

Boca Juniors, Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için yaklaşık 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

SEÇİM VAADİ TORREIRA

Kulüpte mevcut başkan Riquelme’nin Lucas Torreira'yı taraftarın önüne seçim vaadi olarak sunacağı, bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf edileceği aktarıldı. 

BOCA JUNIORS'TA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Uruguaylı futbolcu daha önce Boca Juniors’ta oynamak istediğini ''Sadece laf olsun diye konuşmuyorum. Boca’da oynamak istediğimi söylüyorum ve bu sözümün arkasındayım. Ben bir taraftarım ve en büyük idolüm Tevez'' sözleriyle ifade etmişti. 

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
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