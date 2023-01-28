ABD, Almanya ve Fransa'dan vatandaşlarına peş peşe Türkiye uyarısı: Olası terör saldırılarına karşı dikkatli olun!

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ABD, Almanya ve Fransa, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Üç ülke, Kur'an yakma olayları nedeniyle Türkiye'de terör saldırıları riskinin arttığını, bu nedenle vatandaşlarından kalabalık yerlerde ve ibadet alanlarında dikkatli olmalarını istedi.

Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın provokatif eylemlerinin yankıları sürüyor. Paludan'ın İsveç'te Türk Büyükelçiliği ve Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD, ALMANYA VE FRANSA'DAN PEŞ PEŞE UYARILAR

ABD, Almanya ve Fransa, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Kur'an yakma eylemleri nedeniyle Türkiye'de terör saldırısı riskinin arttığı, bu nedenle kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

"TÜRKİYE'DE TERÖR SALDIRILARI RİSKİ ARTTI"

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riski artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

"TERÖRİSTLER İBADET YERLERİNİ HEDEF ALABİLİR"

ABD'nin Büyükelçiliği ise açıklamasında şunları söyledi: "Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya önceden hiç uyarı vermeden saldırabilirler.

"KALABALIKTAN KAÇININ"

Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun. Kalabalıktan kaçının. Düşük bir profil tutun. Çevrenizden haberdar olun. Güncellemeler için yerel medyayı izleyin. ABD vatandaşlarına yönelik en son Uyarılar ve Mesajlar için Büyükelçilik sitesini takip edin."

"AZAMİ DİKKAT GÖSTERİN"

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı: "ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."

NE OLMUŞTU?

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. Paludan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, Danimarka'da bir caminin yanı sıra Türk ve Rus büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuş ve Danimarka makamları kendisine izin vermişti.