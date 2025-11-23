AB ve Liderlerden Ukrayna için Ortak Barış Planı Açıklaması

AVRUPA Birliği ile Almanya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Norveç liderleri, Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında ' Ukrayna konusunda liderler toplantısı' yapılacağını bildirdi. AB Komisyonu Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak yazılı açıklamasını, İtalya Başbakanlığı paylaştı. Açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya barış getirme yönünde devam eden çabalarının memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, "28 maddelik planın ilk taslağı, adil ve kalıcı bir barış için gerekli olacak önemli unsurları içeriyor. Bu nedenle taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz" denildi.

Liderlerin, barışın sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmaya hazır oldukları belirtilen açıklamada, "Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir görüşe sahibiz. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.