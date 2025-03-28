7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7'lik depremin ardından kısa süre sonra 6,4'lük yeni bir deprem daha meydana geldi. Çok sayıda bina yerle bir olurken, yollar yarıldı, ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti.

BİRÇOK TAPINAK VE EV HASAR GÖRDÜ

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi. Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

EN AZ 25 KİŞİ ÖLDÜ

Mandalay'da da birkaç tarihi yapının yıkıldığını aktaran görgü tanıkları, enkaz altında kalanların olabileceğini söyledi. The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Mandalay Hastanesi yetkilileri, ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

DEPREMLE İLGİLİ KAN DONDURAN İDDİA

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Myanmar'daki depremle ilgili kan donduran bir iddiada bulundu. Yapılan açıklamada binlerce kişinin ölmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.

6 BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ayrıca ordu yönetimi, Nepido ve Mandalay'ın da dahil olduğu 6 bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi. Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

DEPREM TAYLAND'I DA VURDU

Tayland Savunma Bakanlığı, depremde çöken binada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Myanmar'ı vuran depremin ardından Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi "acil durum bölgesi" ilan etti.

Bangkok'ta yetkililer hasarlı binalara ilişkin yaklaşık 170 bildiri aldıklarını kaydederken, demir yolu hizmetlerinin yarına kadar durdurulduğu bildirildi. Ülkede durumun kontrol altında olduğu belirtilirken, artçı sarsıntılara ilişkin uyarılar yapılıyor.