MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, bakanlık yetkilisini kovdular
Bakan Tekin'in sarı zarf verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu

Bakan'ın sarı zarf verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra sevindi

7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ı art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vururken en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, çok sayıda binanın yıkıldığı ve insanların büyük panik yaşadığı ülkede binlerce kişinin ölmüş olabileceğini aktardı. Cunta yönetimi, birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7'lik depremin ardından kısa süre sonra 6,4'lük yeni bir deprem daha meydana geldi. Çok sayıda bina yerle bir olurken, yollar yarıldı, ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti.

7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

BİRÇOK TAPINAK VE EV HASAR GÖRDÜ

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi. Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

EN AZ 25 KİŞİ ÖLDÜ

Mandalay'da da birkaç tarihi yapının yıkıldığını aktaran görgü tanıkları, enkaz altında kalanların olabileceğini söyledi. The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Mandalay Hastanesi yetkilileri, ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

DEPREMLE İLGİLİ KAN DONDURAN İDDİA

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Myanmar'daki depremle ilgili kan donduran bir iddiada bulundu. Yapılan açıklamada binlerce kişinin ölmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.

7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

6 BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ayrıca ordu yönetimi, Nepido ve Mandalay'ın da dahil olduğu 6 bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi. Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

DEPREM TAYLAND'I DA VURDU

Tayland Savunma Bakanlığı, depremde çöken binada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Myanmar'ı vuran depremin ardından Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi "acil durum bölgesi" ilan etti.

Bangkok'ta yetkililer hasarlı binalara ilişkin yaklaşık 170 bildiri aldıklarını kaydederken, demir yolu hizmetlerinin yarına kadar durdurulduğu bildirildi. Ülkede durumun kontrol altında olduğu belirtilirken, artçı sarsıntılara ilişkin uyarılar yapılıyor.

7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

DARISI AKKOYUNLAR üLKESi TüRKiYENiN BASINA iNSAAHLAH BiR TEMiZLENSELER YENi CUMHURBASKANIMIZ iMAMOGLU OLSA

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme453
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Deprem kelimesini duyar duymaz direk İstanbul aklıma geliyor hep. 99 depreminde ben daha 3-4 yaşlarındaydım ve hatırlıyorum. İmkanı olan kırsallara yerleşşin olası İstanbul depremi çok can götürecek. Binaları dip dibe, üst üste yığdılar hayırlısı bakalım.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Öncelikle geçmiş olsun. Ama ne kadar korkutucu olabilir ki! Maraş depreminde 50 binin üzerinde insanımız vefat etti. Binlerce insanımız sakat kaldı. Şunu da diyebilirim ki en azından bizim burdaki gibi çürük binalara imar affı getirip insanların sebep olmayacaklar.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Demekki her baskanin sadik koyun surusu yok.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Diyanet tam görevini yapmış olsaydı şuan abd dahil dünyanın yüzde 97 si Müslümandı ama Diyanet dışa açılmıyor içine kapanmış yok sakız orucu bozar mı bozmaz mi olayında Diyaneti vizyonu çok küçük olduğu için islam yayılmıyor malesef

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Şu depremin İstanbulda olduğunu düşünsenize adamların 3 binası yıkılmış sadece haber sayfaları da sürekli onları gösterip duruyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS.S.:

KIZILAY BAŞKANI YAŞADI. ŞİMDİ DÜNYA KADAR ÇADIR SATAR

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.