Edirne'de Selimiye Meydanı'nda otlayan 3 at belediye ekiplerince uzaklaştırıldı

EDİRNE'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi meydanında otlarken görüldü. Atlar ihbar üzerine gelen belediye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kentin simgesi, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' diye adlandırdığı Selimiye Camisi meydanında, sabah saatlerinde görülen başıboş 3 at, kente ziyaret için gelen turistler ve yerel halkın dikkatini çekti. Ziyaretçiler o anları fotoğrafladı.

Türkiye'de tatili geçirdikten sonra Almanya'ya dönüşte ailesiyle Edirne'ye uğrayan Rıdvan Yücel, görüntünün kente yakışmadığını söyledi. Yücel, "Söylenecek bir kelime bulamıyorum. Şu güzel ortama yakışmayan bir görüntü. Her sene buraya gelirim. Meydan çok güzel, her şey dört dörtlük ama bu görüntü yakışmıyor" dedi.

Edirne'de yaşayan Celalettin Uslu da "Bu manzaranın olmaması gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen sahiplidir bu atlar. Doğru bir görüntü değil" diye konuştu.

İl dışından gezi için gelen Mustafa Can da manzarayı ilginç bulduğunu söyledi. Can, "Ben il dışından gezmek için geldim. Atları görünce hoşuma gitti. Fotoğraflarını çekeceğim. İlginç bir görsel oluşturmuş" diye konuştu.

Atlar, ihbar üzerine bölgeye gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı