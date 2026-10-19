Sakarya Karasu'da Acarlar Longozu çevresindeki ev ve iş yerleri su altında kaldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde, günlerdir etkili olan yağışların ardından Acarlar Longozu çevresindeki turistik tesisler, evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Suyla kaplanan bölge dronla görüntülendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde günlerdir etkili olan ve dün akşam sona eren yağışlar, Denizköy Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Mahallede bulunan Acarlar Longozu çevresindeki turistik tesisler, evler ve iş yerleri su altında kaldı. Su baskını nedeniyle mahalle araç girişine kapatıldı. Dün akşam saatlerinde yağışın durmasına rağmen mahalledeki su birikintileri devam etti. Bölgedeki turistik tesisler, evler ve iş yerleri sular altında kalırken, mahallede ulaşım da olumsuz etkilendi. Suyla kaplanan mahalle dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı