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Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu

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Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu Haber Videosunu İzle
Tır köprüden uçtu! Şehir bir anda ineklerle doldu
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ABD'nin Kansas City kentinde 120'den fazla büyükbaş hayvan taşıyan tır, otoyol köprüsünden düşerek bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada onlarca hayvan telef olurken iki sürücü yaralandı. Hayatta kalan inekler gece saatlerinde sokaklara dağılarak ilginç görüntüler oluşturdu. Kaçan hayvanlar, dronlar ve atlı ekiplerin katıldığı operasyonla toplandı.

  • ABD'nin Kansas City kentinde 120 ila 130 büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın otoyol köprüsünden düşerek bir otomobilin üzerine inmesi sonucu kaza meydana geldi.
  • Kansas City polisi, 18 Ekim Pazar günü yerel saatle 03.00 sıralarında yaşanan kazada 45 ila 60 hayvanın telef olduğunu açıkladı.
  • Tır sürücüsü ile tırın üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve her ikisinin de sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

ABD'nin Kansas City kentinde 100'den fazla büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın otoyol köprüsünden düşmesi sonucu sıra dışı bir kaza meydana geldi. Köprüden aşağı savrulan tırın bir otomobilin üzerine düşmesiyle bölgede büyük panik yaşandı.

ONLARCA İNEK TELEF OLDU

Kazanın ardından tırda bulunan onlarca inek telef oldu. Çarpmanın etkisiyle araçtan kurtulan hayvanlar ise çevreye dağıldı. Gece saatlerinde yaşanan olayda çok sayıda ineğin şehir sokaklarında dolaştığı görüldü.

45 İLA 60 HAYVANIN TELEF OLDUĞU AÇIKLANDI

18 Ekim Pazar günü yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, tırın 120 ila 130 büyükbaş hayvan taşıdığı belirlendi. Kansas City polisi, kazada 45 ila 60 hayvanın telef olduğunu açıkladı. Tır sürücüsü ile üzerine tırın düştüğü otomobilin sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İki sürücünün de sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

KAÇAN İNEKLER SOKAKLARA DAĞILDI

Kaza sonrasında hayatta kalan onlarca inek, Kansas City sokaklarına dağıldı. Bazı hayvanların kilometrelerce uzaklaştığı, sokaklarda dolaşan ineklerin başka trafik kazalarına da neden olduğu belirtildi.

DRONLAR VE ATLI EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Kaçan hayvanları yakalamak için polis ve itfaiye ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Dronlarla havadan arama yapılırken atlı görevliler de hayvanların toplanmasına yardımcı oldu. Yetkililer, pazar öğleden sonra bütün hayvanların yerinin tespit edildiğini ve sağ kalanların toplandığını açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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