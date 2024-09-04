Üye Girişi
Haberler

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunuyor. Bu,12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret. İki liderin görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış çabaları ele alınacak.

Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anakara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi. Karşılama heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

ANA GÜNDEM GAZZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin başlıca gündem maddesi Gazze olacak. İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek.

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

BÖLGESEL MESELELER DE MASADA OLACAK

Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta gerçekleştirilen Kahire ziyaretinde, iki ülke arasında 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedeflendiği açıklandı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret rakamlarının da masada olması bekleniyor.

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Mısır, geçen yıl karşılıklı olarak büyükelçilerini yeniden atadı ve Ankara, Kahire'ye silahlı insansız hava araçları sağlayacağını açıkladı. Ziyaretin öne çıkan gündem maddelerinden biri ise Mısır'ın Türkiye'den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tedariki olacak.

ENERJİ

Kritik zirvede yenilenebilir enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) konusunda da iş birliğinin derinleştirilmesinin planlandığı belirtildi. İki lider ayrıca, sağlık ve turizm alanında uzun vadeli iş birliği imkanlarını da konuşacak.

20 ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Görüşmenin ardından savunma, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yaklaşık 20 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Diplomasi Politika Türkiye İsrail Ankara Güncel Dünya Gazze Mısır Mısır

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?

Bakan Yumaklı'ya canlı yayında açıkça soruldu: Tarladaki fiyatla marketteki fiyat arasında neden uçurum var?

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! İddianamedeki detaylar kan donduruyor

3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! İddianamedeki detaylar kan donduruyor
500

Yorumlar (21)

yiğit can hocaoğlu:

Rabia yalan oldu :)

139
21
yanıtYanıtla
VEFA:

Hep aldatıldık. Allah bizi hep aldatanları affetmesin!...

106
19
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Geri viteste üstünüze yok

95
19
yanıtYanıtla
Akın Aydın :

kafam çok karışık. sisi mi diyeceğiz yoksa binali yıldırım mı? yoksa ikisi de aynı mıydı :)

93
19
yanıtYanıtla
halilibrahim keleşoğlu:

dik dur eğilmeden, büyük lokma ye büyük söz konuşma, dünyaya rezil olduğunla kalırsın

83
18
yanıtYanıtla
murat:

vay Kardeşim Sisi Dostum Sisi.

58
14
yanıtYanıtla
JY:

NELER DEDİ NELER "KENDİ TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMAK" DİYE BİR TERİM VARDIR.

52
14
yanıtYanıtla
Ömer:

Dünya lideri.

38
11
yanıtYanıtla
Ömer:

Dünya lideri olmak kolay değil.

40
7
yanıtYanıtla
Mh Sn:

Tornistane

20
6
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...
title