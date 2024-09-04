12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye bugün ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anakara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Sisi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi. Karşılama heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

ANA GÜNDEM GAZZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinin başlıca gündem maddesi Gazze olacak. İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek.

BÖLGESEL MESELELER DE MASADA OLACAK

Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta gerçekleştirilen Kahire ziyaretinde, iki ülke arasında 10 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarılması hedeflendiği açıklandı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret rakamlarının da masada olması bekleniyor.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Mısır, geçen yıl karşılıklı olarak büyükelçilerini yeniden atadı ve Ankara, Kahire'ye silahlı insansız hava araçları sağlayacağını açıkladı. Ziyaretin öne çıkan gündem maddelerinden biri ise Mısır'ın Türkiye'den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tedariki olacak.

ENERJİ

Kritik zirvede yenilenebilir enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) konusunda da iş birliğinin derinleştirilmesinin planlandığı belirtildi. İki lider ayrıca, sağlık ve turizm alanında uzun vadeli iş birliği imkanlarını da konuşacak.

20 ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Görüşmenin ardından savunma, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yaklaşık 20 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.