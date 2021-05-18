Düğünler yasak mı? Düğün salonları, nişan yerleri açıldı mı? 2021 Düğünler serbest mi?

Tam kapanma sonrası düğünler ne zaman yapılacak diye merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında düğün, nişan yerleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesinde düğün salonları için detaylı bilgileri paylaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Peki, Düğün salonları açıldı mı, ne zaman açılacak 2021?

Tam kapanma sonrası düğünler ne zaman yapılacak diye merak eden vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyor. 29 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma sonrasında düğün, nişan yerleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme genelgesinde düğün salonları için detaylı bilgileri paylaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan düğün salonlarının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Peki, Düğün salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2021 düğün, kına, nişan, sünnet düğünü yapılacak mı, serbest mi, yasak mı? Düğünler yasak mı? Düğün salonları, nişan yerleri açıldı mı? 2021 Düğünler serbest mi? İşte detaylar haberimizde...

DÜĞÜNLER YASAK MI? 2021 DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme sürecinde evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulaması, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

TAM KAPANMA KARARLARI

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞ ÜSTÜNE VE 18 YAŞ ALTINA SOKAK KISITLAMASI YOK

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek. Kademeli normalleşme döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakilerin şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

KUAFÖR, AVM GİBİ YERLER HAFTA İÇİ HİZMET VERECEK

Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

KISITLAMASIZ GÜN VE SAATLERDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT SERBEST

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK İŞLETMELER

17 Mayıs-1 Haziran arasında kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ SÜRDÜRÜLECEK

Kademeli normalleşme döneminde kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma usulleri uygulanmaya devam edilecek, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak uygulanacak.

HAFTA İÇİ PAZARLAR KURULABİLECEK

Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

RESTORAN VE KAFELER GEL-AL YA DA PAKET SERVİS YAPABİLECEK

Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

DÜĞÜN, KINA VE NİŞAN MERASİMLERİ YASAK

Kademeli normalleşme döneminde evlendirme işlemleri yapılabilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinlikler düzenlenemeyecek.

HAFTA SONU SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

ANAOKULLARI DIŞINDA UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Genelgede anaokulları ile ilgili yer alan maddeye göre, kreşler ve anaokulları 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde faaliyetlerine devam edebilecek. Diğer kademeler ise 1 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime devam edecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL