Dövme modelleri, geçici dövme modelleri, minimal dövme ve çift dövme modelleri Dövme modelleri ile vücudunuza estetik dokunuşlar yapabilir, sizin için anlamlı ve önemli olan figürleri vücuduna yansıtabilirsiniz. Dövme modelleri erkek dövme modelleri bayan, küçük dövme modelleri, dövme modelleri, geçici dövme modelleri, kadın dövme modelleri ve dövme modelleri erkek kol gibi seçenekler size özgür tercihler sunuyor.

Erkek ve kadın dövme modelleri ile çok sayıda seçenek arasından tercih yapabilir; estetik görünüme kavuşabilirsiniz. Bilek dövme modelleri, en güzel dövme modelleri, kol dövme modelleri ve kolay dövme modelleri gibi seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlara ek olarak dövme modelleri kadın, erkek kol dövme modelleri ve anlamları, minimal dövme modelleri, yazı dövme modelleri, anlamlı dövme modelleri, omuz dövme modelleri, dövme modelleri erkek kol yazıları ve gül dövme modelleri gibi seçenekler arasından tercihler yapabilirsiniz. Dövenin kalıcı olmasını istemiyorsanız geçici dövme modelleri, geçici dövme nasıl yapılır ve geçici dövme fiyatları konusunda bilgi edinerek bu tercihi yapabilirsiniz.

DÖVME MODELLERİ NASIL SEÇİLİR?

Dövme modelleri seçilirken birçok kritere göre seçim yapabilirsiniz. Beğendiğiniz film, beğendiğini çiçek, çeşitli eşya figürleri ve etkileyici dövme modellerini ele alarak seçimler yapabilirsiniz. Burcunuza göre dövme modeli de seçebileceğiniz bu konuda sevgilinizi etkileyecek dövme modelleri ve özel dövme modelleri arasından da seçim yapabilirsiniz.

DÖVME MODELLERİ

Dövme modellerini, dövmeyi yaptıracağınız yere uygun büyüklükte seçmek çok önemlidir. Büyük ya da küçük olarak pek çok dövme modelini burada bulabilirsiniz.

MİNİMAL DÖVME MODELLERİ

Ufak detaylardan hoşlananlar için minimal dövme modelleri en uygun tercih olacaktır. Kendinize özel olarak tasarlayabileceğiniz birçok modelin dışında örneklere de göz atabilirsiniz.

GEÇİCİ DÖVME MODELLERİ

Dövme yaptırma konusunda kararsızsanız, geçici dövme yaptırabilirsiniz. Geçici dövme modelleri ve geçici dövme fiyatları araştırmasından sonra dövme tasarımı belirleyip dövme yaptırabilirsiniz.

Dövme seçimi yaparken;

Dövme yaptırılacak merkezin hijyenik koşulları

Dövme yapacak kişinin yetkinliği

Dövme seçimi yapmak için sunulan kataloğun içeriği

Dövme fiyatları

Dövme örnekleri gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Örneklerde yer alan birçok modeli geçici dövme olarak da tercih edebilirsiniz.

SEVGİLİ DÖVMELERİ ÇİFT DÖVMELERİ

EN POPÜLER DÖVME MODELLERİ

En popüler dövme modelleri içinde Kelebek, Japonca Karakterler, Yusufçuk, Horus'un Gözü, Om, Koi Balığı, Yıldız, Çiçek, Malin, Ejderha, Mezar Taşı, Zen Çemberi, Kuş, Kalp Kum Saati, Ayın Evreleri, Hayat Ağacı, Burç Sembolleri, Kanatlar vardır. Bu dövme modelleri arasından seçim yaparak döve yaptırabilirsiniz.

EN GÜZEL DÖVME MODELLERİ

Dövme yaptırmak isteyenlerin tercih edebileceği en güzel dövme modelleri olarak aşağıdakilere de göz atabilirsiniz.