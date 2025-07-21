Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Doğan Demir, siyasi gündemin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda, Doğan Demir'in yaşamı ve kariyerine dair sorular gündeme taşındı. Siyasi geçmişi, memleketi ve mesleği araştırılan isimle ilgili, "Doğan Demir kimdir, aslen nerelidir? Hangi görevlerde bulundu, ne iş yapıyor?" gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Doğan Demir kimdir, nerelidir? Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir ne iş yapıyor? İşte, merak edilen ayrıntılar…

DOĞAN DEMİR KİMDİR?

1973 yılında Muş'un Varto ilçesinde dünyaya gelen Doğan Demir, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, lise eğitimini Adana'da aldı. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamlayan Demir, mezuniyetinin ardından Kocaeli'de ticaret hayatına atıldı.

Doğan Demir kimdir, nerelidir

Siyasetle tanışması ise 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında gerçekleşti. Partinin yeniden kuruluş sürecinde Derince İlçesi Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından 2003–2009 yılları arasında Derince Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.

Demir, CHP'deki aktif siyasi kariyerinin ardından 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi'nin kuruluş sürecinde yer aldı. 12 Aralık 2019'da partinin Kurucular Kurulu'nda görev alan isimler arasında yer aldı ve sonrasında Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak partide üst düzey görevlerde bulundu.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir ne iş yapıyor

2023 genel seçimlerinde, Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı protokolü çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden İstanbul 3. Bölge 8. sıradan aday gösterilen Demir, seçimi kazanarak 28. Dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Milletvekili seçildikten sonra Gelecek Partisi'ndeki genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etti.

Son olarak, 21 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gelecek Partisi'nden de istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Açıklamasında, ortak siyasi zemin oluşturma çabasının sonuçsuz kaldığını ifade eden Demir, siyasi mücadelesini farklı bir yolda sürdüreceğini belirtti.