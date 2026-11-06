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FT, İran'ın Rusya'dan 90 füze fırlatma sistemi sipariş ettiğini öne sürdü

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Financial Times, İran'ın 2024-2025'te Rusya'dan 90 füze fırlatma sistemi sipariş ettiğini öne sürdü. Haberde, İran'ı tanımlayan K-10 kod adlı alıcının 90 APU-L tipi sistem istediği, teslimatın yapılıp yapılmadığının bilinmediği belirtildi.

İran'ın 2024-2025 döneminde, Rus savunma sanayi üreticileriyle vardığı anlaşma uyarınca bu ülkeden 90 füze fırlatma sistemi sipariş ettiği ileri sürüldü.

Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, Rusya'nın önde gelen savunma sanayisi üreticilerinden birine ait 2024-2025 dönemi üretim takviminde, İran'a yönelik füze fırlatma sistemi siparişinin yer aldığı iddia edildi.

Haberde, Rusya'nın önde gelen füze ve fırlatma sistemleri tasarımcı firmalarından Vympel'in, Rusya savunma sanayisi kuruluşu KB Maşinostroyeniya'ya (KBM) mektup göndererek "APU-L" ve "APU-305" tipi füze fırlatma sistemlerine ait bileşenlerin teslimatlarının hızlandırılmasını talep ettiği ve gecikmelerin dokuz sözleşmeyi riske atabileceği uyarısında bulunduğu iddiasına yer verildi.

Mektuba eklenen üretim takviminde, müşterilerden 7'sinin Rus, 2'sinin ise "yabancı" olduğu aktarılan haberde, Çin'in 192 "APU-305" tipi, Rus savunma belgelerinde İran'ı tanımlamak için kullanılan "K-10" kod adlı alıcının ise 90 "APU-L" tipi füze fırlatma sistemi sipariş ettiği öne sürüldü.

Öte yandan üretim belgelerinde, İran'a yönelik teslimatın nihayetinde gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bilginin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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