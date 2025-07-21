Doğan Demir Gelecek Partisi'nden istifa mı etti, neden? - SON DAKİKA

Sosyal medyada gündeme gelen iddialar sonrasında, İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in Gelecek Partisi'yle yollarını ayırıp ayırmadığı kamuoyunun dikkatini çekti. Partiyle ilişiğini kesip kesmediği ve bu kararın arkasında yatan nedenler, siyaset kulislerinde merak uyandırdı. Peki, Doğan Demir Gelecek Partisi'nden gerçekten istifa etti mi? Doğan Demir neden istifa etti? İşte, ayrıntılar…

DOĞAN DEMİR GELECEK PARTİSİ'NDEN İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararını paylaşırken, bu adımı atmasının gerekçelerine de yer verdi.

Açıklamasında, yaklaşık iki yıldır siyasi alanda ortak bir zemin oluşturulamadığını ifade eden Demir, "Sürdürülebilir bir siyasi alan kalmadığını üzülerek görüyorum" sözleriyle, partideki mevcut yapının artık işlevini yitirdiğini belirtti. Gelecek Partisi'nde kurulduğu günden bu yana aktif görevler üstlenen Demir, özellikle yerel yönetimler ve teşkilat yapılanmaları konusunda önemli sorumluluklar almıştı.

Doğan Demir Gelecek Partisi'nden neden istifa etti

2019 yılında partinin kuruluş sürecine katılan ve 2023 seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Doğan Demir, milletvekilliği görevini sürdürürken Gelecek Partisi'ndeki genel başkan yardımcılığı görevinden daha önce ayrılmıştı. Son paylaşımıyla birlikte ise partiyle olan bağlarını tamamen kopardığını kamuoyuna ilan etti.

Sosyal medya paylaşımı sırasında Doğan Demir;

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım.

Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm. Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul'umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir." ifadelerini kullandı.

Demir'in istifasıyla birlikte, Gelecek Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı da düşerken, bağımsız milletvekili sayısı artmış oldu. Siyaset kulislerinde yankı uyandıran bu ayrılığın ardından Demir'in siyasi kariyerine hangi yolda devam edeceği ise merak konusu oldu.

Doğan Demir'in sosyal medya paylaşımı