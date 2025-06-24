DJ Sara Bluma kimdir, kaç yaşında? Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma aslen nereli?

Başarılı oyuncu Can Yaman, katıldığı Global Series Festivali'nde tüm dikkatleri üzerine çekti. Etkinlik sırasında sosyal medyaya yansıyan kareler, gündemi kısa sürede hareketlendirdi. Özellikle festivale el ele katıldığı isim olan DJ Sara Bluma, takipçilerin ilgisini çekti. Peki, DJ Sara Bluma hakkında neler biliniyor? Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte gündem olan o isme dair merak edilen ayrıntılar…

SARA BLUMA KİMDİR?

1996 doğumlu olan Sara Bluma, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Cezayir kökenli bir ailede dünyaya gelmiş, ancak çocukluk ve gençlik yıllarını büyük ölçüde Avrupa'da geçirmiştir. Çok kültürlü geçmişi, hem müziğine hem de sahne duruşuna yansımaktadır.

DJ Sara Bluma kimdir, kaç yaşında

Sara Bluma'nın profesyonel müzik kariyeri, elektronik müziğin kalbi olarak kabul edilen İspanya'nın Ibiza Adası'nda başladı. Genç yaşta kulüplerde sahne alarak dikkat çeken Bluma, kısa sürede önemli bir dinleyici kitlesi edindi. Başarılı performansları sayesinde, The Sanctuary Eco Retreat gibi prestijli mekanlarda resident DJ (kadrolu DJ) olarak görev aldı.

Can Yaman'ın yeni sevgilisi DJ Sara Bluma aslen nereli

2022 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü "Teenage Dream", onun uluslararası müzik çevrelerinde tanınmasını sağladı. Albüm, sadece bir DJ değil, aynı zamanda yetkin bir müzik prodüktörü olduğunu da ortaya koydu. Eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan bu proje, Sara Bluma'yı global elektronik müzik arenasında öne çıkardı.

DJ Sara Bluma

Sara Bluma'yı farklı kılan özelliklerden biri de sahne şovlarına getirdiği sanatsal dokunuş. "Boudoir" adını verdiği sahne konsepti, elektronik müzik ile burlesk ve kabare unsurlarını bir araya getirerek izleyicilere çok yönlü bir deneyim sunuyor.