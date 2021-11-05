Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam toplumunun yeni stratejilere ihtiyacı var

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam toplumlarının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasını sağlayacak stratejilerin belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Yaşanan anlam ve ahlak krizlerinden kurtulmak için çağı İslam'ın rahmet iklimiyle buluşturmaktan başka bir yol görünmemektedir. Teknolojinin etkisi ile çok hızlı bir şekilde değişen ve dönüşen dünyada onun sünnetini hayata ve çağa taşımada yeni yaklaşımlara ve güncel eğitim yöntemlerine ihtiyaç olduğu aşikardır" dedi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Kayapınar Belediyesi öncülüğünde, Dicle, Artuklu ve Bingöl üniversiteleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Müslüman Alimler Derneği, Kadim Akademi ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen 'Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzade Ahmet Naim Sempozyumu' başladı. 5- 7 Kasım tarihleri arasında devem edecek sempozyumun açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılış oturumunun ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır tarihi Ulu Cami'ye geçerek Cuma Hutbesini oku, namazı kıldırdı.