Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnsanlık için atılması gereken en önemli adım küresel boyutta bir ahlak inşasıdır"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnsanlık için atılması gereken en önemli adım küresel boyutta bir ahlak inşasıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İnsanlık için atılması gereken en önemli adım küresel boyutta bir ahlak inşasıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin düzenlediği Seher Vakti Buluşmaları programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adım; bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır" dedi.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin düzenlediği Seher Vakti Buluşmaları programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adım; bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği'nin düzenlediği "Seher Vakti Buluşmaları" programına katıldı. Çevrim içi olarak düzenlenen programda İslam ahlakı konusu ile ilgili bir konuşma yapan Erbaş, Hz. Peygamberin 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' hadis-i şerifini hatırlatarak, "Zira bugün insanlığın maruz kaldığı küresel sorunların, yani kuşanmışlıkların temelinde İslam ahlakı konusundaki durumumuz yatmaktadır. Yani vahim bir ahlak krizi yaşanmaktadır yeryüzünde. Yaşadıklarımız tam bir değerler krizidir, değerler yozlaşmasıdır. Değerlerini kaybeden insanlığın huzuru, umudu da kaybolmuştur. Bunları dikkate alarak, güzel ahlakın yeniden Müslümanlar arasında hatta tüm insanlara yaygınlaştırılması noktasında ne kadar önemli bir vazifemizin olduğunu ben yeniden vurgulamak istiyorum. Bu göz ardı edildiği sürece insanlık çevreden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar hiçbir küresel sorunu çözemeyecektir. Onun için önce ahlakı konuşmak zorunludur" dedi.

İslam alemi de dahil olmak üzere yeryüzünde ahlaki erozyon yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Erbaş, "Bu sebeple bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adım; bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır. Hayatın tamamını içeren bir davranış biçimi olarak güzel ahlakı egemen kılmaktır. Müşterek ahlaki ilkeleri ortak bir davranış bilincine dönüştürerek teoriden ziyade yaşayan değerler manzumesi olarak ideal hayat tarzı haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun okunan hatimlerin duasını yaptı. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İnsanlık için atılması gereken en önemli adım küresel boyutta bir ahlak inşasıdır'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İnsanlık için atılması gereken en önemli adım küresel boyutta bir ahlak inşasıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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