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Sakarya'da sahile dron parçası vurdu

Sakarya'da sahile dron parçası vurdu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran ve insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen 1,5 metre uzunluğundaki kanat parçası, Sahil Güvenlik ekiplerince incelemeye alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran ve bir insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen kanat parçası, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince incelemeye alrıdı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkiindeki sahil şeridinde meydana geldi. Sahilde bir cisim olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, İHA'ya ait olduğu tahmin edilen kanat parçasını incelemek üzere aldı. Detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik birimine götürülen parçanın yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan kanat parçasının hangi ülkeye veya hangi tipteki bir hava aracına ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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