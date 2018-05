Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tarihi Çarpıtarak Yanlış Konuşuyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçenlerde bir genel başkan diyor ki; Osmanlı Yörüklere işkence yaptı, zulüm etti. Böyle bir popülizm olur mu? Osmanlı gittiği her yeri Yörüklere teslim etmiştir. Gidin Makedonya'ya, Balkanlarda dağlara gidin görün, kimler var. Yörükler var. Nasıl oluyor da tarihi çarpıtarak yanlış söylüyor" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki yeni Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açılış Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla resmi açılışı yapıldı. Açılış konuşmasını yapan SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, vatandaş odaklı hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Deniz, "Herkes sağlık sigortası kapsamına alındı. İşverenler için 16 aylık istihdam programı hayata geçirildi. Bunlar daha düşük prim ödüyor. İlimizde 9 ayrı noktada merkezimizde hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Binanın tamamlanmasında katkısı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na şükranlarımı arz ederim. SGK binasının Alanya için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, "Alanya bir ilçe ama bu binayla il düzeyinde olacak. Böyle bir bina Antalya'da bile yok" diye konuştu.

"Alanya'mız 15 yıldır ilklerin şehri oldu"

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temel atma töreninde de burada olduğunu söyleyerek, bugün hizmete açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı. Çavuşoğlu, "Alanya'mız ilkleri şehri ve o gün temel atma törenini gerçekleştirirken ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız, yerli ve konuklarımız her hangi bir hizmet almak için artık buradan Antalya'ya gitmeye ihtiyaç duymayacak demiştik. Bugün de bu hizmet binamızın açılışını sizlerle beraber açmaktan gurur duyuyoruz. Alanya'mız 15 yıldır ilklerin şehri oldu. Alanya bir istediyse 2 hizmeti getirmeye çalıştık ve 3 talep olduysa 6'sini sonuçlandırdık. Alanya'nın hak ettiği hizmeti arkadaşlarımızla beraber getirdik. Vizyon ve hedeflerin geniş tutulması gerekir. Büyük hedeflere doğru birlikte ilerlememiz lazım. 'Ne olursun Antalya-Alanya karayolu bitsin' dedi. Alanyalılar haklıydı ölüm yoluydu ve Manavgatlı kardeşlerimizde aynı şekilde isterdi. Bugün Alanya-Antalya yolu yeterlimi şimdi otobanı konuşuyoruz. Alanya'da yeni çevre yolu yapıldı ve köprülü kavşaklarda yapıyoruz. Yarın bunlar da yetersiz gelecek. Türkiye çok değişti ve vatandaşa da hizmet anlayışı da çok değişti. Yeni sistemle beraber artık bürokraside değişecek. Yani bürokrat, devlet, hükümet ve herkes millete hizmet karlık yapmak için varız, bunu öğreneceğiz" dedi.

"Türkiye'nin büyük hedefleri var"

Türkiye'nin nasıl değiştiğini görülmesi ve kısır döngülerden kurtulmasını gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye nasıl değişiyor görelim. Tüm Türkiye'de adliye sarayları ve şehir hastaneleri yapıyoruz. Yarın Kayseri'de bin 750 yataklı şehir hastanesinin açılışı var. Dünyada 10 mega projenin 6'si Türkiye'de gerçekleşti. Dünyadaki 10 mega projeden bahsediyorum 6'si Türkiye Cumhuriyet'inde gerçekleşti ve gerçekleşiyor Alanyalılar, işte büyük ve güçlü Türkiye. Kore devlet başkanı ve herkes dünyanın su üzerindeki en büyük asma köprüsü projesinde Koreli firmalara yer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz bu şeref bizimdir diyorlar. Çünkü en uzununu yapıyoruz. Biz 2023 hedeflerini söylerken boş laf yapmıyoruz. Biz projeyi ortaya koyuyoruz ve Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıyoruz. Herkes Türkiye'ye projelere katılmak ve finansman getirmek için yarışıyor. Çünkü Türkiye'de istikram ve güven var. İnşallah önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yeni sistemle Türkiye daha güçlü ve istikrarlı olacak. Sistem sadece şahıslara bağlı kalmayacak. Hepimiz faniyiz geliriz, geçeriz. Sistem ve devlet güçlü olacak ama millet için var olan devlet güçlü olacak. Millet hizmet eden ve hizmetkar olan devlet güçlü olacak. Türkiye'nin büyük hedefleri var. Şimdi Çinlilerle Edirne'den Kars'a hızlı tren projesini konuşuyoruz. Sadece Edirne'den Kars'a kadar değil. Antalya, Trabzon ve Diyarbakır'a da var yani Türkiye'nin her yerine bağlantısı olacak. Düz bir proje değil, 40 milyar dolarlık projeden bahsediyoruz. Avrupa'ya gittiğimiz herkes tren yoluna bizde bağlanmak istiyoruz diyor. Özbekistan attığı her adımı Türkiye ile atmak istiyor. Türk konseyine şimdi üye olacaklar. 20 yıllık bir boşluk oldu ve sebepleri biliyoruz ama geçmişim hesaplarını yapmaktansa geleceğe odaklanmamız lazım" diye konuştu.

"Dünyada insanı yardım bakımından açık ara farkla Türkiye birinci"

Yeni seçimde sandığa gidemeyen vatandaşlara geçmişteki eziyetleri yaşatılmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Seçim sandık kurulundan arkadaşlar müşahit beraber gidecekler önceden tespit ettikleri vatandaşımız hastanedeyse hastanede, evindeyse evinde oyunu kullanacak. Ne eziyet çektiriyoruz vatandaşımıza. İleriki seçimlerde elektronik oy verme sistemine gitmemiz lazım. Özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımızın oy vermekte zorluk çektiğini görüyoruz. Bunlar kolay tüm partiler anlaşır. Artık birçok ülkü bunlara geçmiş bizimde geçmemiz lazım. Biz bunla ilgili daha bir düzenleme yaptık Ana Yasa Mahkemesi iptal etti. Kimsenin endişesi olmaması lazım Yüksek Seçim Kurulu'nun zaten içinde tüm partilerin temsilcileri var. Bunu iyi incelememiz ve ileriki seçimlerde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmamız lazım. Dünya ve Türkiye değişiyor. Bizimde ayak uydurmamız ve güvenli bir ortamda herkesin oyunu kullanması lazım. Dünyada insanı yardım bakımından açık ara farkla Türkiye birinci. Açık ara öndeyiz çünkü bu bizim insanımız vicdanı ve ecdadımızın bize bıraktığı mirastır. Artık kendimize olan güvenimiz geri geldi ezik bir millet değiliz. Artık başkaların boyunduruğu altında yaşayan bir ülke değiliz. Başkalarının talimatına evet diyen bir ülke yok artık. Her şeyimizle milletçe ve devletçe güçlü olmamız lazım. Dünyada 241 temsilcilik ile dünyada 5. sıradayız. Artık karşınızda ezik bir ülke yok. Başkalarının talimatlarına evet, emredersiniz diyen bir ülke yok. Dünyada 2 milyar bir ümmet bizden umut bekliyor. Dünyada mazlum milletlere yardım ulaştırmazsak ne önemi var? IMF'nin kapısında 1 milyar dolar borç için kapıda bekleye bir ülke yok. IMF'ye 5 milyar dolar borç veren bir ülke var. Dünyanın her yerinde bayrağı dalgalanan bir ülke var. Biz doğruya doğru yanlışa yanlış demezsek kendimizi inkar etmiş oluruz. İtibarımızın, dostlarımızın zedelenmesine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"Dik durmak gerekiyorsa dik dururuz"

Kendilerinden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Biz artık uyandık, nasıl bir millet olduğumuz hatırladık. o yüzden dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanmalı. Biz gücümüzü kötüye kullanmıyoruz. Bugün diplomasi ise diplomasi, anlaşma ise anlaşma, uzlaşı ise uzlaşı. Dik durmak gerekiyorsa dik dururuz. Hadi demek gerekiyorsa da onu da deriz. Önce bana nasıl davranacağını öğren ama alışıyorlar. Bunlar neyine kime güveniyor diyorlar. Çocukluğumuzda yaylaya develerle atlarla göçtüğümüzü unutmayacağız. Gururla her yerde söylüyoruz. Bu benim kültürüm. Tarih kitaplarında adeta ecdadımızdan utandırmaya yönlendirdiler ama milletçe gerçekleri görüyoruz. Biz Osmanlı ile de övüneceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile de övüneceğiz. Geçenlerde bir genel başkan diyor ki; Osmanlı Yörüklere işkence yaptı, zulüm etti. Böyle bir popülizm olur mu? Osmanlı gittiği her yeri Yörüklere teslim etmiştir. Gidin Makedonya'ya, Balkanlarda dağlara gidin görün, kimler var. Yörükler var. Nasıl oluyor da tarihi çarpıtarak yanlış söylüyor. Tarih bilgisi var mı, yok mu bilmiyorum ama nifak var, fitne var. Milletimizin içine kimse fitne sokamaz. Biz 81 milyon tek milletiz. Büyük devlet büyük milletiz."

Alanya Otogarı yanında hizmet vermeye başlayan SGK Alanya Müdürlüğü'nün açılış programına ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve birçok oda başkanı ile partililer de katıldı. - ANTALYA